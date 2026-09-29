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লোকসভা থেকে বিদায়ের পর রাজ্যসভায় প্রত্যাবর্তন? স্মৃতি ইরানি-বরুণকে নিয়ে জল্পনা

উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভায় ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ও প্রাক্তন সাংসদ বরুণ গান্ধীকে ঘিরে। ১৬ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের ১০টি রাজ্যসভা আসনে নির্বাচন হওয়ার কথা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 29, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 10:18 AM IST
লোকসভা থেকে বিদায়ের পর রাজ্যসভায় প্রত্যাবর্তন? স্মৃতি ইরানি-বরুণকে নিয়ে জল্পনা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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