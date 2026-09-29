/লোকসভা থেকে বিদায়ের পর রাজ্যসভায় প্রত্যাবর্তন? স্মৃতি ইরানি-বরুণকে নিয়ে জল্পনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভায় ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বিজেপির দুই পরিচিত মুখ স্মৃতি ইরানি ও বরুণ গান্ধীকে ঘিরে। ১৬ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের ১০টি রাজ্যসভা আসনে নির্বাচন হওয়ার কথা। সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির অন্দরে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক স্মৃতি ইরানি এবং হরিশ দ্বিবেদীর নাম প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় রয়েছে। পাশাপাশি বরুণ গান্ধী, সঞ্জীব বালিয়ান, সত্যপাল সিং, সুরেশ রানা, অমিত মালব্য এবং রাজবীর সিংয়ের মতো নেতাদের নামও বিবেচনায় রয়েছে বলে দলীয় সূত্রের দাবি।
১৬ অক্টোবর রাজ্যসভা নির্বাচন
উত্তরপ্রদেশে মোট ১০টি রাজ্যসভা আসন খালি হচ্ছে। বর্তমান সাংসদদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে এই আসনগুলিতে নির্বাচন হবে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণাও অনুযায়ী, ভোটগ্রহণ হবে ১৬ অক্টোবর ২০২৬। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় বর্তমানে ৩৯৬ জন বিধায়ক রয়েছেন। একটি রাজ্যসভা আসনে জিততে প্রথম পছন্দের ৩৭টি ভোট প্রয়োজন। বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা ২৫৫। ফলে এককভাবে দলটি সাতটি আসন জেতার মতো অবস্থানে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিজেপি জোটের শরিকদের বিধায়কও রয়েছেন—আপনা দল (সোনেলাল)-এর ১৩, রাষ্ট্রীয় লোক দলের ৯, সুহেলদেব ভারতীয় সমাজ পার্টির ৬ এবং নিষাদ পার্টির ৫ জন বিধায়ক। এই হিসাবের ভিত্তিতে বিজেপি জোটের অষ্টম আসনের লড়াইয়ের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে।
স্মৃতি ইরানি কি ফিরছেন?
স্মৃতি ইরানির নাম সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকায় গুরুত্বপূর্ণভাবে রয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি আমেঠি থেকে কংগ্রেসের কিশোরীলাল শর্মার কাছে পরাজিত হন। এবার রাজ্যসভায় যাওয়ার মাধ্যমে তাঁর সংসদীয় রাজনীতিতে ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে বিজেপি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর প্রার্থিতা ঘোষণা করেনি।
বরুণ গান্ধীর নামও আলোচনায়
অন্যদিকে, বরুণ গান্ধীর নামও উত্তরপ্রদেশের সম্ভাব্য রাজ্যসভা প্রার্থীদের তালিকায় রয়েছে। তাঁর পাশাপাশি জাট, রাজপুত, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিয়েও বিজেপি প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ভাবনাচিন্তা করছে বলে দলীয় সূত্রের খবর। লখনউয়ে বিজেপির কোর কমিটির বৈঠকে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে দিল্লিতে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। স্মৃতি ইরানি বা বরুণ গান্ধী—কেউই এখনও নিশ্চিত প্রার্থী নন। দুই নেতার নামই আপাতত সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় রয়েছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই নেবে।
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