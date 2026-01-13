English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
WATCH: সাপ কামড়েছে, তো কী! বিষধরকে জ্যাকেটে পুরেই হাসপাতালে দৌড় রিকশা চালকের! বন্দেভারতের বেগে VIRAL VIDEO...

Snake bites man and he reaches hospital with snake in his jacket: সাপের কামড় খেয়ে, সেই সাপকে নিয়েই হাসপাতালে ছুট রিকশা চালকের। তাঁর কাণ্ড দেখে তাজ্জব মথুরা।

শুভপম সাহা | Updated By: Jan 13, 2026, 08:45 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এই দুনিয়ায় প্রায় সকলেই সাপে ভয় পায়। নাম শুনলেই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া! এমনটাই স্বাভাবিক। কারণ সাপের এক কামড়েই যে কোনও মানুষ বা প্রাণীর মৃত্যু লিখে দিতে পারে। প্রতি বছর সাপের কামড়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ মারাও যান। তবে এসব নিয়ে সম্ভবত ভাবেননি মথুরার দীপক। যিনি পেশায় ই-রিকশা ড্রাইভার। যিনি সাপের কামড় খেয়ে, সেই সাপকে নিয়েই  হাসপাতালে দৌড় দিলেন। যে ঘটনার ভিডিয়ো এখন বন্দেভারতের বেগে ভাইরাল হচ্ছে। 

সাপ-সহ দীপক হাসপাতালে!

সাপ-সহ দীপককে দেখে হাসপাতালে দেখে সেখানকার কর্মী ও উপস্থিত লোকজন হতবাক হয়ে যান। এখানেই শেষ নয়, চিকিৎসার সময়ে দীপক সাপটিকে নিজের কাছ থেকে দূরেও সরাতে চাননি। মথুরার জেলা হাসপাতাল দীপকের কারণে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। পুলিসের হস্তক্ষেপেরও প্রয়োজন হয়। হাসপাতালের বাইরে কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচলেও বিঘ্ন ঘটে! হাসপাতালের চিকিৎসকরা দীপককে বলেছিলেন যে, সাপটিকে হাসপাতালের বাইরে ছেড়ে দিতে। কারণ  সাপের কারণেই গুরুতর নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। তবে দীপক রাজি না হওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। প্রতিবাদে দীপক তার ই-রিকশাটিকেই হাসপাতালের কাছে পার্ক করে যান চলাচল বন্ধ করার চেষ্টা করেন। ফলে এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

বোঝো কাণ্ড!

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে স্থানীয় পুলিসকে ঘটনাস্থলে ডাকা হয়। তারাই সরকারি হাসপাতালে জীবন্ত সাপ রাখার বিপদ সম্পর্কে শান্ত ভাবে দীপককে ব্যাখ্যা করেন। পুলিস ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দীর্ঘক্ষণ দীপককে বোঝানোর পর, দীপক অবশেষে হাসপাতাল চত্বর থেকে দূরে সাপটিকে ছেড়ে দিতে রাজি হন। সাপটিকে নিরাপদে সরিয়ে ফেলার পর চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসা শুরু করেন। হাসপাতালের তরফে পরে নিশ্চিত করা হয় যে, শুধুমাত্র নিরাপত্তার কারণেই চিকিৎসায় এই বিলম্ব হয়েছিল। জেলা হাসপাতালের এক চিকিৎসক জানান যে দীপক গলায় সাপ ঝুলিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁকে জানানো হয়েছিল যে সাপটি ছেড়ে দেওয়ার পরেই চিকিৎসা সম্ভব হবে।

