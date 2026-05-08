Snake in Mid-Day Meal: মিড-ডে মিলে সাপ; খাবার খেয়ে অসুস্থ ২৫০-এর বেশি শিশু-পড়ুয়া, ঘোর আতঙ্ক

Snake in Mid-Day Meal in Bihar: আড়াইশোরও বেশি শিশু স্কুলে মিড ডে মিল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কী থেকে সংক্রমণ? শোনা যাচ্ছে, যে খাবার বাচ্চাদের পরিবেশন করা হয়েছিল, তাতে একটি ছোট সাপ পাওয়া গিয়েছিল। ভয়ংকর এই ঘটনাটি কোথায় ঘটল?

সৌমিত্র সেন | Updated By: May 8, 2026, 04:34 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আড়াইশোরও বেশি শিশু স্কুলের মিড ডে মিল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে (consuming midday meal in Bihar’s Saharsa)। কী থেকে সংক্রমণ? অভিযোগ, যে খাবার বাচ্চাদের পরিবেশন করা হয়েছিল, তাতে একটি ছোট সাপ বা সাপের বাচ্চা (baby snake) পাওয়া গিয়েছিল (Snake in Mid-Day Meal)। ভয়ংকর এই ঘটনা বিহারের! বিহারের সহর্ষ জেলায় (Bihar’s Saharsa) একটি সরকারি স্কুলে মিড-ডে মিল খাওয়ার পরে এই শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

পেটে ব্যথা, বমি এবং জ্বরও

ভয়ংকর চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মহিষী ব্লকের বালুয়াহা মিডল স্কুলে। খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর পেটে ব্যথা হয়, বমি হয় এবং জ্বরও আসে। এ নিয়ে অভিযোগ জানাতে শুরু করে তারা। এটা জেনে তাদের অভিভাবক এবং স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অসুস্থ শিশুদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

চিকিৎসায় গাফিলতি 

শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, যে পাত্রে ডাল রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে একটি সাপের বাচ্চাটি পাওয়া গিয়েছে। এক অভিভাবক হাসপাতালের কর্মীদের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ তুলে বলেন, আমার ছেলে এবং ভাইপো দুজনেই অসুস্থ। এখানে ডাক্তাররা চিকিৎসায় গাফিলতি করছেন!

৫৪৫ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত

সূত্রের খবর, ওইদিন স্কুলে প্রায় ৫৪৫ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল। খাবারের বিষক্রিয়া বা দূষণের বিষয়টি নজরে আসার আগেই প্রায় ২০০ জন শিশু খাবার খেয়ে ফেলেছিল। এর পরে অনেক শিশুই অসুস্থ বোধ করতে থাকে।

জেলা প্রশাসনের পদক্ষেপ

সহর্ষের জেলা শাসক দীপেশ কুমার নিশ্চিত করেছেন যে, স্কুলের খাবার খেয়ে বেশ কয়েকজন শিশুর অসুস্থ হওয়ার খবর তাঁরা পেয়েছেন। তবে তিনি আরও জানান, চিকিৎসকরা প্রশাসনকে আশ্বস্ত করেছেন, শিশুদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

নমুনা পরীক্ষা
 
খাবারে সাপ পাওয়ার অভিযোগ ওঠার পর রান্নাকরা খাবারের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। বড় কোনও ক্ষতি না হলেও ঘটনাটি স্কুলের মিড-ডে মিল প্রকল্পের পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য সুরক্ষা এবং খাবারের মান নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলে দিল।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Bihar HorrorSnake in Mid-Day MealBaby Snake in Mid-Day MealMiddle School BaluahaMahishi blockBihar's Saharsa DistrictsSaharsa District Magistrate Deepesh Kumar
