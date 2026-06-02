/Influencer Death: ৭ লাখেও মন ভরেনি, চাই বিলাসবহুল গাড়ি! শ্বশুরবাড়িতে মিলল জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সরের ঝুলন্ত দেহ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সরের অস্বাভাবিক মৃত্যু। শ্বশুরবাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় ভ্লগার মানসীর দেহ। মানসীর পরিবারের বিস্ফোরক অভিযোগ। পণের দাবিতে শ্বশুরবাড়ির লোকের বিরুদ্ধে মানসীকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। মানসীর স্বামী সাগর রাজপুত এবং তাঁর পরিবারের আরও পাঁচ সদস্যের বিরুদ্ধে থানায় FIR দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত স্বামী সাগর রাজপুতকে ইতোমধ্যে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, কানপুরের বাসিন্দা মানসীর সঙ্গে ২০২৪ সালে লখনউয়ের বাসিন্দা সাগর রাজপুতের বিয়ে হয়। সাগর নিজেও একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সর, ইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ।
অতিরিক্ত পণের দাবি
মানসীর পরিবারের দাবি, বিয়ের সময় তাঁরা সাধ্যমতো নগদ ৭ লক্ষ টাকা এবং প্রচুর গৃহস্থালির সামগ্রী 'উপহার' হিসেবে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই উপহারে মন ভরেনি সাগরের পরিবারের। বিয়ের পর থেকেই একটি বিলাসবহুল গাড়ির দাবিতে মানসীর ওপর শুরু হয় মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। কম পণ আনার জন্য প্রতিনিয়ত তাঁকে কটূক্তি ও অপমান সহ্য করতে হত।
কান্নায় ভেঙে পড়ে মানসীর বাবা জানান, 'বিয়ের পর থেকেই গাড়ির জন্য আমার মেয়ের ওপর অমানবিক অত্যাচার চালানো হত। মানসী আমাদের সব জানিয়েছিল। আমরা বেশ কয়েকবার লখনউ গিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু লাভ হয়নি।'
আত্মহত্যা নাকি পরিকল্পিত খুন?
গত শনিবার মানসীর পরিবার জানতে পারে যে তাঁদের মেয়ে লখনউয়ের বাড়িতে 'আত্মহত্যা' করেছেন। তবে এই দাবি পুরোপুরি উড়িয়ে দেয় মানসীর পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, গাড়ির দাবি পূরণ না হওয়ায় মানসীকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে এবং বিষয়টিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার জন্য দেহটি সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।
মানসীর পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে লখনউ পুলিস একটি এফআইআর (FIR) দায়ের করেছে। মামলায় অভিযুক্তরা হলেন- সাগর রাজপুত (স্বামী), রাজেশ (শ্বশুর), অনু (দেওর), বরখা ও চাঁদনী (ননদ), আশা (পিসিশাশুড়ি)।
সাম্প্রতিক সময়ে পণের দাবিতে মৃত্যুর ঘটনা ক্রমশ ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে। গত দুই সপ্তাহ ধরে ভোপালের মডেল ত্বিশা শর্মার রহস্যমৃত্যুর তদন্ত করছে সিবিআই (CBI), যা দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যেই লখনউয়ের শ্বেতা সিং এবং এখন মানসীর এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, শিক্ষা বা সোশ্যাল মিডিয়ার আধুনিকতা— কোনও কিছুই এই 'পণপ্রথা' দূর করতে পারছে না।
পুলিস জানিয়েছে, মানসীর দেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে। রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
