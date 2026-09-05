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কিশোরী ককরোচ সমর্থকের বাবাকে মারধরের পর বড়াই করে সাক্ষাতকার, দিল্লি পুলিসের জালে সেই স্বতন্ত্র


Swatantra Bhardwaj Arrested: শুক্রবার সকালে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় বিক্ষোভ দেখায় ককরোচ জনতা পার্টির সমর্থকরা। তাদের পুলিস আশ্বাস দেয় ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 05, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 05:05 PM IST
কিশোরী ককরোচ সমর্থকের বাবাকে মারধরের পর বড়াই করে সাক্ষাতকার, দিল্লি পুলিসের জালে সেই স্বতন্ত্র

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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