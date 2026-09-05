/কিশোরী ককরোচ সমর্থকের বাবাকে মারধরের পর বড়াই করে সাক্ষাতকার, দিল্লি পুলিসের জালে সেই স্বতন্ত্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যন্ত্ররমন্তরে ১৪ বছরের এক প্রতিবাদীর বাবাকে মেরে সোশ্যাল মিডিয়ায় বলে বেড়াচ্ছিলেন সোশ্য়াল মিডিয়া ইনফ্লুয়েনসার স্বতন্ত্র ভরদ্বাজ। শুধু তাই নয়, বলেছিলেন ফের মারব। সেই বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্বতন্ত্র ভরদ্বাজকে গ্রেফতার করল পুলিস। উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহর থেকে তাকে আটক করা হয়। তারপর আজ তাকে অফিসিয়ালি গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিস। আর এই গ্রেফতারের পেছনে রয়েছে ককরোচ জনতা পার্টির নেতা আশুতোষ রাঙ্কা ও সৌরভ দাসের নেতৃত্বে ককরোচ সমর্থকদের বিক্ষাভ।
শুক্রবার সকালে পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় বিক্ষোভ দেখায় ককরোচ জনতা পার্টির সমর্থকরা। তাদের পুলিস আশ্বাস দেয় ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সেই কথা মতোই স্বতস্ত্রকে গ্রেফতার করে উত্তর প্রদেশ পুলিস। সোশ্যাল মিডিয়ায় হুমকি দিয়েও দিল্লিতে থাকতে সাহস পাননি স্বতন্ত্র। তিনি চলে যান বুলন্দ শহরে। সেখানেই তাকে আটক করে উত্তর প্রদেশ পুলিস।
একটি সাক্ষাতকারে স্বতন্ত্র ভরদ্বাজ ঘোষণা করেন, তিনিই নিশু ভরদ্বাজের বাবাকে মেরেছেন। তাঁর তো কিছুই হচ্ছে না! হাতের বালা দেখিয়ে তিনি বলেন, এই বারা-র অনেক ক্ষমতা।
এদিকে, স্বতন্ত্র ভরদ্বাজের বিপদ বাড়ছে। তীব্র অনলাইন হয়রানি ও হুমকির অভিযোগ এনে ওই নাবালিকা অ্যাক্টিভিস্টের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে ভরদ্বাজের বিরুদ্ধে পকসো আইনে একটি নতুন এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। ভরদ্বাজ ওই নাবালিকার বাবাকে মারধর করার বিষয়টি বড়াই করে একটি সাক্ষাতকার দেওয়ার পরই দিল্লি পুলিস এসসি/এসটি আইনে অপরাধমূলক ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং বিএনএস-এর কয়েকটি ধারা যুক্ত করেছে। পুলিস আগেই উল্লেখ করেছিল যে ২০ জুলাইয়ের বচসার সময় স্টিলের কড়া বা ব্রেসলেটের আঘাতে সঞ্জয় কুমার যে জখম হয়েছিলেন, তা প্রাথমিকভাবে সাধারণ প্রকৃতির বলেই চিহ্নিত করা হয়েছিল।
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