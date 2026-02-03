Hyderabad techie Death: অসুস্থ মায়ের দায়িত্ব কে নেবে? বারবার বিয়ের জন্য রিজেক্ট হতে হতে জীবনকেই বাদ দিলেন ইঞ্জিনিয়ার তরুণী...

Hyderabad techie Death: অসুস্থ মায়ের দায়িত্ব কে নেবে? বারবার বিয়ের জন্য রিজেক্ট হতে হতে জীবনকেই বাদ দিলেন ইঞ্জিনিয়ার তরুণী...
Hyderabad Suicide News: অসুস্থ মায়ের দায়িত্ব কে নেবে- এই শর্তে বারবার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ২৬ বছর বয়সী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বিজয়লক্ষ্মী। গত ৩১ জানুয়ারি নিখোঁজ হওয়ার পর হায়দ্রাবাদের হুসাইন সাগর লেক থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিস।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের পিঁড়িতে বসা হল না ২৬ বছর বয়সী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তশনিওয়াল বিজয়লক্ষ্মীর। বারবার বিয়ের প্রস্তাব ভেঙে যাওয়ায় চরম মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বিজয়লক্ষ্মী। তাই চরম পদক্ষেপের পথই বেছে নিলেন তিনি। হায়দরাবাদের হুসাইন সাগর লেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এই তরুণী। তিনি হায়দরাবাদের মেদচল জেলার কান্দলাকোয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।
পুলিস সূত্রে খবর, বিজয়লক্ষ্মী ছোটবেলাতেই বাবাকে হারিয়েছিলেন। তাঁর মা সরস্বতী দেবী দীর্ঘ দিন ধরে মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। কুকাটপল্লীর মৈত্রীনগরে মায়ের একমাত্র ভরসা ছিলেন এই তরুণী। বিজয়লক্ষ্মী চেয়েছিলেন বিয়ের পর তাঁর অসুস্থ মা যেন তার সঙ্গেই থাকেন। কিন্তু তাঁর এই শর্ত মেনে নিতে রাজি হননি কোনও পাত্রপক্ষ। একের পর এক বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ায় চরম হতাশায় ভুগছিলেন তিনি।
গত ৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বিজয়লক্ষ্মী বাড়ি থেকে বের হন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তিনি বাড়ি না ফেরায় গত রবিবার তার এক আত্মীয় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। তদন্ত চলাকালীন সোমবার হুসাইন সাগর লেকে এক তরুণীর দেহ ভাসতে দেখা যায়। পরে পুলিস সেটি বিজয়লক্ষ্মীর দেহ বলে শনাক্ত করে। বর্তমানে পুলিস একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে।
প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে হায়দরাবাদের ৩৮ বছরের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পি বিজয়া নিজের দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে আত্মহত্যা করেন। জানা যায়, চলন্ত ট্রেনের সামনে দুই ছেলেমেয়ে- ১৮ বছরের চেতন রেড্ডি এংব ১৭ বছরের বিশাল রেড্ডিকে নিয়ে ঝাঁপ দেন বিজয়া।
পুলিস রেলওয়ে স্টেশনের কাছে বিজয়ার পার্ক করা গাড়ি উদ্ধার করে। এবং সেখান থেকে একটি সুইসাইড নোটও পাওয়া যায়। পুলিসের প্রাথমিক ধারণা যে, ওই নোট বিজয়ারই লেখা। নোটে লেখা, বিজয়া তাঁর মাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন,'আমি অনেক চেষ্টা করেও আমার জীবনকে গোছাতে পারলাম না। আমি সন্তানদের ছেড়ে থাকতে পারব না, তাই ওদেরও সঙ্গে নিয়ে চলে যাচ্ছি। এই সিদ্ধান্তের জন্য কেউ দায়ী নয়।'
পুলিস আরও জানিয়েছে, বিজয়া হাই-টেক সিটির কাছে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। তিনি পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর সন্তানরা ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র-ছাত্রী ছিল। বিজয়ার স্বামী সুরেন্দ্র রেডি, যিনি দুবাই-এর একটি কোম্পানিতে কাজ করেন, তিনি এই খবর শুনে দ্রুত হায়দরাবাদে ফিরে আসেন।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
