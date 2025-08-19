Soldier Assaulted: কাশ্মীরে ডিউটিতে যোগ দেওয়ার আগেই খুঁটিতে বেঁধে জওয়ানকে মা*র! এবার রেগে গিয়ে যোগী...

Soldier Assaulted: কাশ্মীরে ডিউটিতে যোগ দেওয়ার আগেই খুঁটিতে বেঁধে জওয়ানকে মা*র! এবার রেগে গিয়ে যোগী...
Uttar Pradesh Army Jawan Assaulted: মেরঠে জওয়ানকে হেনস্থাকাণ্ডে কড়া পদক্ষেপ যোগী সরকারের। টোল এজেন্সিকে ২০ লাখ টাকার জরিমানা ঘোষণা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের রেহাই পেলেন না সেনা জওয়ানও। মেরঠে টোলের কাছে খুঁটিতে বেঁধে জওয়ান বেধড়ক মারধর করা হয়। ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে তোলপাড় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আগেই জানা গিয়েছিল, চার অভিযুক্ত টোল কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
ইতোমধ্যেই জানা গিয়েছে, সেনা জওয়ানকাণ্ডে টোল এজেন্সিকে ২০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে সরকারি সংস্থা এনএইচএআই (NHAI)। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে টোল প্লাজার টেন্ডারে সংস্থাটিকে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার জন্য বাতিল ও নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলে সোমবার এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ১৭ অগাস্ট মেরঠ-কর্ণাল জাতীয় সড়কের ভুনি টোল প্লাজায় সেনা জওয়ানকে হেনস্থাকাণ্ডে কঠোরতম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে মৌখিক বচসা ভয়ংকর হাতাহাতিতে পরিণত হয়। গোটকা গ্রামের বাসিন্দা কপিল, ছুটি শেষে ডিউটিতে ফিরছিলেন। তখন এই ঘটনাটি ঘটে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, টোল কর্মীদের শৃঙ্খলা রক্ষা এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে চুক্তির গুরুতর লঙ্ঘন ঘটেছে। এই কারণে 'ধরম সিং' সংস্থার বিরুদ্ধে ২০ লাখ টাকার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে।
এছাড়াও, স্থানীয় পুলিস একটি এফআইআর দায়ের করে সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন: সচিন, বিজয়, অনুজ, অঙ্কিত, সুরেশ রানা, অঙ্কিত শর্মা এবং নীরজ তলিয়ান ওরফে বিট্টু।
এনএইচএআই জানিয়েছে, তারা টোল কর্মীদের এমন আচরণকে কঠোরভাবে নিন্দা করে এবং জাতীয় মহাসড়কে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন ভ্রমণ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
