Soldier Death: শত্রু দমনের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন! আচমকাই হার্ট অ্যাটাকে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তরুণ জওয়ান...

Soldier Death: শত্রু দমনের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন! আচমকাই হার্ট অ্যাটাকে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তরুণ জওয়ান...
Jammu Kashmir soldier death: ট্রেনিং করতে করতেই লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। আচমকাই হার্ট অ্যাটাকে প্রাণ হারালেন তরুণ জওয়ান। জওয়ানের মৃত্যুতে শোকের ছায়া।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জম্মু কাশ্মীরে ট্রেনিংয়ে ব্যস্ত জওয়ান। আচমকাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, মৃত জওয়ানের নাম করণ কুমার। রাজৌরির কেরি-র সারোল ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন তিনি। আচমকাই তিনি সাইলেন্ট হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ২৯ অগাস্ট করণের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।
পরিবার, স্থানীয় মানুষ, সেনাবাহিনীর সদস্য এবং বেসামরিক প্রশাসনের প্রতিনিধিসহ বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। চোখের জলে জওয়ানকে বিদায় জানানো হয়। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, এবং গোটা এলাকায় আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। উপস্থিত সেনা কর্মকর্তারা জানান, রাইফলম্যান করণ কুমারের দায়িত্ববোধ ও দেশসেবার প্রতি নিষ্ঠা চিরদিন স্মরণে রাখা হবে। এই শোকের মুহূর্তে সেনাবাহিনী ও দেশ তাঁর পরিবারের পাশে রয়েছে, এমনটাও তাঁরা জানান।
উল্লেখ্য, অল্প বয়সীদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু, এই খবর যেন খুবই সাধারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ২৭ অগাস্ট চেন্নাইয়ের এক হাপাতালে কার্ডিয়াক সার্জনের মৃত্যু হয় হার্ট অ্যাটাকে।
জানা যায়, হাসপাতালে রাউন্ডে বেরিয়েছিলেন তরুণ ডাক্তার। আচমকাই তিনি তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যান। এবং সেখানেই মারা যান। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে চেন্নাইয়ের সেভিতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।
হায়দরাবাদ-ভিত্তিক নিউরোলজিস্ট ডা. সুধীর কুমার এক্স হ্যান্ডেলে জানান, সহকর্মীরা ডা. গ্রাডলিন রায়কে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সব চেষ্টা বিফলে যায়।
