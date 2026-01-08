Somnath Temple: শিবক্ষেত্র সোমনাথে ৫৬ কোটি যদুবংশী নিয়ে ছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও! ১০০০ বছরের প্রাচীন জ্যোতির্লিঙ্গে অলৌকিক যোগ...

Somnath Temple: শিবক্ষেত্র সোমনাথে ৫৬ কোটি যদুবংশী নিয়ে ছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও! ১০০০ বছরের প্রাচীন জ্যোতির্লিঙ্গে অলৌকিক যোগ...
Somnath Swabhiman Parv Somnath Temple: ১০২৬ সালে প্রথমবার আক্রান্ত হয় সোমনাথ মন্দির। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এই মন্দির নিছক এক মন্দিরই নয়, সোমনাথ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রথম মন্দির। এই মন্দিরের সঙ্গে ইতিহাস পুরাণ ধর্মের যোগ বহুল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোমনাথ মন্দির (Somnath Temple) ভারতের প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ (first Jyotirlinga)। শাস্ত্র বলে, এই মন্দির কেউ প্রতিষ্ঠা করেনি। তা স্বয়ংম্ভূ। ভগবান শিবের অলৌকিক দ্যুতি প্রথম দেখা যায় সোমনাথেই। তাই এটি প্রথম দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ। সম্প্রতি সেই মন্দির ফের খবরের শিরোনামে। কেননা, শুরু হয়েছে একটি অনুষ্ঠান। একটি পর্ব-- 'সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব'! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (PM Narendra Modi) এ নিয়ে একটি পোস্টও করেন। হাজার বছরের ঐতিহ্যের কথা তিনি মনে করিয়ে দেন।
হাজার বছরের মিথ...
হাজার বছরের মিথ, অলৌকিকতা, ভক্তি, বিশ্বাস, ঘটনাক্রম-- সব মিলিয়ে অনন্য সোমনাথ মন্দির। এটা কোনও দিনই নিছক ধর্মীয় স্থান হিসেবে থেকে যায়নি। তা ভারতের জনজীবনকে নানা ভাবে ছুঁয়ে থেকেছে। স্কন্দপুরাণে এই মন্দিরের বিবরণ আছে। এ এক এমন জায়গা যেখানে ছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সঙ্গে নিয়ে তাঁর ৫৬ কোটি যদুবংশী।
'সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব' এবং প্রধানমন্ত্রী
মঙ্গলবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোন উপলক্ষে? 'সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব'। এখন থেকে ঠিক এক হাজার বছর আগে, ১০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথমবার আক্রান্ত হয়েছিল এই পবিত্র মন্দির। তারপর আরও অনেক বার তা আক্রান্ত হয়েছে। তবে ধ্বংসস্তূপ থেকে বারবার জেগে উঠেছে সোমনাথ মন্দির।
১৯৫১ সালে
প্রধানমন্ত্রী তাঁর পোস্টে মনে করিয়ে দিয়েছেন, শতাব্দীপ্রাচীন সেই আঘাত ভারতের বিশ্বাসকে টলাতে পারেনি। ১৯৫১ সালে সর্দার প্যাটেল এবং কে.এম. মুন্সীর উদ্যোগে যখন মন্দিরটি পুনর্নির্মিত হয়, তা ছিল আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক বিজয়ের সূচনা। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ।
