Son Killed Mother: যতক্ষণ না পর্যন্ত একেবারে নিথর, ততক্ষণ মাকে কুড়ুলের কোপ মারতেই থাকে ছেলে! তারপর রক্ত মেখে পাশে বসেই বাঁধে গান...

Chhattisgarh Crime: যতক্ষণ না মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোপ মারতেই থাকে ছেলে। তারপর মায়ের মৃতদেহের পাশে বসে গান গাইতে গাইতে বালি নিয়ে খেলা করতে থাকে। ঘটনার হাড়হিম দৃশ্য দেখে রীতিমত আঁতকে ওঠে এলাকাবাসী।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 27, 2025, 03:00 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছেলের হাতে মায়ের নৃশংস খুন! হয়তো নৃশংস বললেও কম হবে। কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুনের পর মায়ের মৃতদেহের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পাশে বসে আছে ছেলে। শুধু তাই নয়, খুনি ছেলে মৃতদেহের পাশে বসেই বাঁধলেন গান।  যা দেখে রীতিমত আঁতকে ওঠেন সকলে। 

এলাকাবাসীর তত্‍ক্ষণাত্‍ পুলিসে খবর দেয়। এমনকী পুলিস এসেও হতবাক হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে এসে পুলিস দেখেন, মাকে মেরে ছেলে গান গাইতে গাইতে বালি নিয়ে খেলা করছে। অভিযুক্তকে আটক করে চার ঘণ্টা ধরে চলে জেরাপর্ব।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ছত্তীসগঢ়ের কুঙ্কুরি শহরেবেন্দ্রেরভদ্র বসতি এলাকার বাসিন্দা জিত্‍ রাম যাদব। বাড়ির ভিতর নিজের মাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত তার মা নিজের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোপ মারতেই থাকে। এমনকী যখনই কেউ তার কাছে আসার চেষ্টা করে, তখনই সে অস্ত্রটি ছুঁড়ে মারার চেষ্টা করে।

পুলিস আসার পর, অভিযুক্ত জিত্‍ তাদের উপরও হামলা করে। খুবই ঠান্ডা মাথা রেখে পুলিস জিতের সঙ্গে চার ঘণ্টা কথা বলে। তারপর তাকে হেফাজতে নেয়। পুলিস জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে ভোর ৫টার দিকে। তবে খুনের কারণ এখনও জানা যায়নি। জিত্‍ মানসিকভাবে স্থিতিশীল নয়। মৃত মায়ের নাম গুলাবি, বয়স ৫৯।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
chhattisgarh murderchhattisgarh mother axechhattisgarh son axe murderaxe murder
