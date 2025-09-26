English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Sonam Wangchuk arrested by Leh police: লাদাখে 'নেপাল' আতঙ্ক! আন্দোলন ভাঙতে মরিয়া প্রশাসন, গ্রেফতার সোনম ওয়াংচুক...

Sonam Wangchuk: এই গ্রেফতারের একদিন আগে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (MHA) ওয়াংচুকের প্রতিষ্ঠিত Students Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL)-এর বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন (FCRA) লাইসেন্স বাতিল করে, আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 26, 2025, 04:25 PM IST
Sonam Wangchuk arrested by Leh police: লাদাখে 'নেপাল' আতঙ্ক! আন্দোলন ভাঙতে মরিয়া প্রশাসন, গ্রেফতার সোনম ওয়াংচুক...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লাদাখে (Ladakh) সাম্প্রতিক হিংস প্রতিবাদের (Ladakh Protest) পর, পরিবেশ ও শিক্ষাবিষয়ক কর্মী সোনম ওয়াংচুককে (Sonam Wangchuk) লেহ পুলিস গ্রেফতার করেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

লাদাখে বিদ্রোহের আগুন: 

সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের আওতাভুক্ত করে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দিতে হবে লাদাখকে। এমনই দাবি জানিয়ে লাদাখের লেহতে বুধবার দিনভর বিক্ষোভ চললেও যদিও বৃহস্পতিবার থেকে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়নি কিন্তু শুক্রবার সকাল থেকে লেহ-সহ গোটা লাদাখের পরিস্থিতি থমথমে ছিল। আঁটসাঁট নিরাপত্তা। বুধবারের হিংসার ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ধরপাকড় শুরু করেছে পুলিস। শুধু তা-ই নয়, লাদাখের পরিস্থিতি নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করছেন সেখানকার উপরাজ্যপাল কবীন্দ্র গুপ্ত। কেন্দ্রও লাদাখের পরিস্থিতি সামলাতে ‘বিশেষ দূত’ পাঠিয়েছে।

কেন্দ্রের নিশানায় সোনম ওয়াংচুক

অগ্নিগর্ভ লাদাখে চার দফা দাবিতে যখন পথে নেমেছেন সাধারণ মানুষ, তখন অশান্তির জন্য পরিবেশ কর্মী সোনম ওয়াচুককেই কাঠগড়ায় তুলেছেন মোদী সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিবৃতি, এটা একপ্রকার স্পষ্ট যে লাদাখে যে হিংসা হয়েছে তার পেছনে র‍্যাঞ্চো' ওয়াংচুকই। এবার সেই ওয়াচুকের বিরুদ্ধে তদন্তে নামল সিবিআই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিবৃতি, এটা একপ্রকার স্পষ্ট যে লাদাখে যে হিংসা হয়েছে তার পেছনে 'র‍্যাঞ্চো ওয়াংচুকই'। এবার সেই ওয়াচুকের বিরুদ্ধে তদন্তে নামল সিবিআই।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, গত কয়েক দিন ধরেই  বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে তদন্ত চলছে। কিন্তু এখনও কোনও এফআইআর দায়ের করা হয়নি। অভিযোগ? কোনও ব্য়ক্তি বা সংস্থা যদি  বিদেশি অনুদান নিতে চান, তাহলে কিছু নিয়ম বা শর্ত মানতে হয়। নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সরকারি ছাড়পত্রও লাগে। শর্ত না মানলে  এফসিআরএ ধারায় মামলা দায়ের করা হতে পারে।  ঠিক যেমনটা ঘটেছে । সোনমের সংস্থা 'হিমালয়ান ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভস লাদাখ' (এইচআইএএল) এবং 'স্টুডেন্টস এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল মুভমেন্ট অফ লাদাখ' (এসইসিএমওএল) -এর বিরুদ্ধেও।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গ্রেফতার: 

পিটিআই-কে ওয়াংচুক  জানিয়েছেন,  প্রায় ১০ দিন আগে  সরকারি নির্দেশনামা নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিল সিবিআইয়ের তদন্তকারী দল। তিনি বলেন,  'আমাদের বিরুদ্ধে এফসিআরএ-র অধীনে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র না নিয়ে বিদেশি অনুদান গ্রহণের অভিযোগ তোলা হয়েছে'। সোনমের কথায়, 'আমরা বিদেশি তহবিলের উপর নির্ভরশীল থাকতে চাই না, তবে আমরা আমাদের জ্ঞান রফতানি করি এবং তার বিনিময়ে খরচ সংগ্রহ করি। এই ধরনের তিনটি ক্ষেত্রে, তারা (CBI) ভেবেছে এটি বিদেশি অনুদান।’’ সিবিআই তদন্তকারী দল এখনও লাদাখে আছে বলেও জানিয়েছেন সোনম।

গ্রেফতারের কারণ

লাদাখে রাজ্যত্ব ও সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের দাবিতে হওয়া আন্দোলন সহিংস রূপ নেয়, যাতে চারজন নিহত এবং বহু মানুষ আহত হন। কেন্দ্র সরকার অভিযোগ করেছে যে সোনম ওয়াংচুকের “উসকানিমূলক বক্তব্য” এই সহিংসতার জন্য দায়ী

পুলিসি পদক্ষেপ

১. লেহে প্রায় ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রাক-ভোর অভিযানে।

২. SECMOL নামে ওয়াংচুকের প্রতিষ্ঠিত সংস্থার FCRA লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে

৩. কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাঁর বক্তব্যে 'আরব বসন্ত' ও 'নেপালের Gen Z আন্দোলন'-এর উল্লেখ ছিল, যা জনতাকে বিভ্রান্ত করেছে।

ওয়াংচুকের প্রতিক্রিয়া

তিনি এই অভিযোগকে 'স্কেপগোট কৌশল' বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, 'আমাকে জেলে পাঠালে আন্দোলন আরও জোরদার হবে'।

বর্তমান পরিস্থিতি

লেহ ও কারগিলে কারফিউ জারি হয়েছে, এবং অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে আছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

এই গ্রেফতারের একদিন আগে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (MHA) ওয়াংচুকের প্রতিষ্ঠিত Students Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL)-এর বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন (FCRA) লাইসেন্স বাতিল করে, আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে।

লাইসেন্স বাতিলের ফলে লেহ-ভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠান আর বিদেশি অনুদান গ্রহণ বা ব্যবহার করতে পারবে না। সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২০২১-২২ অর্থবছরে ওয়াংচুক SECMOL-এর FCRA অ্যাকাউন্টে ₹৩.৫ লক্ষ জমা দেন, যা FCRA-এর ধারা ১৭ লঙ্ঘন করে।

তবে SECMOL-এর পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, এই অর্থ একটি পুরনো বাস বিক্রির আয়, যা পূর্বে FCRA তহবিল দিয়ে কেনা হয়েছিল।

আরও পড়ুন: UP man's surprising habit: খেপে গেলেই খেতেন, যুবকের পেট থেকে বেরোল ২৯ চামচ, ১৯ টুথব্রাশ আর গোটাকয়েক পেন! সার্জন অবাক...

আরও পড়ুন: Chaitanyananda Saraswati Harassment Case: 'বেবি, সুইট গার্ল আমার কাছে আসবে?' দিল্লির পলাতক 'বাবা'র একের পর এক নোংরা ভোগলীলার প্রমাণ পুলিসের হাতে...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Leh violenceLadakh protestSonam WangchukActivist Sonam WangchukLeh Policeministry of home affairs
পরবর্তী
খবর

Police Constable Horror: চরম নোংরামি, কামের তাড়নায় মহিলাকে লাগাতার ধর্ষণ... জঘন্য কাজ কনস্টেবলের...
.

পরবর্তী খবর

PCOD Awareness: হরমোনস কমে বাড়ে, PCOD ঘরে ঘরে! বাঁচার উপায়...