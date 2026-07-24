/গভীর রাতে জে পি নাড্ডার হাতে ফলের রস পান সোনমের! কিন্তু কেন হঠাৎ ২৬ দিন পরে অনশন প্রত্যাহার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রত্যাহার করে নিলেন অনির্দিষ্টকালের লক্ষ্যে শুরু করা অনশন। সোনম ওয়াংচুক। গতকাল, বৃহস্পতিবার ২৩ জুলাই গভীর রাতে-- রাত ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ-- কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের উপস্থিতিতে ফলের রস খেয়ে অনশন ভাঙেন তিনি। পরে এক্স-এ এক বার্তায় তিনি লেখন, দেশে হিংসা ছড়ানোর আশঙ্কা এড়াতেই অনশন প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে!
শিগগিরই বিশদে
কিন্তু কেন অনির্দিষ্টকালের লক্ষ্যে শুরু করা অনশন ভঙ্গ করলেন সোনম? হ্যাঁ, তা নিয়ে প্রশ্ন ও কৌতূহল আছে। কোন শর্তে এই অনশন ভাঙা হল, তা শিগগিরই বিশদে জানাবেন বলে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে গত ২৮ জুন থেকে অনশনে বসেছিলেন তিনি। ২৬তম দিনে এই অনশন ভাঙলেন তিনি।
প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস
এদিকে আগেই এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভিডিয়ো বার্তাও। NEET প্রশ্নফাঁস নিয়ে ক্যাবিনেটে আলোচনার আশ্বাস দিয়েছেন। এর পরে খাবার মুখে তুললেন সোনম। বুধবার মধ্যরাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন নরেন্দ্র মোদী। সেখানে তিনি নিট প্রশ্নফাঁস সংক্রান্ত একাধিক পদক্ষেপের কথা জানান। ক্যাবিনেটে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে, এই সিদ্ধান্তের পাশাপাশি, একটি বিল পাশের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। আর এই ঘোষণার পরেই, অনশন ভাঙেন সোনম। এদিন হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পৌঁছে গিয়েছিলেন জে পি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংহ।
২১টি তাজা প্রাণের জন্য
সোনমের অনশন ভঙ্গ হলেও যন্তর মন্তরের ছবিটা একেবারেই আলাদা। দেড় কিমি জুড়ে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় অনেকেই গভীর রাত পর্যন্ত ওয়াংচুকের অনশন ভাঙার খবর পাননি। কাছেই জামা মসজিদ এলাকায় গিয়ে ইন্টারনেটের আওতায় এসে ঘটনার কথা জানতে পারেন অনেকে। তবে, এই খবর পেয়েও আন্দোলনস্থল ছেড়ে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখাননি বিক্ষোভকারীরা। আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট বার্তা, লড়াই কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নয়, মূল লড়াই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আন্দোলনস্থলে ফিরে আসা এক চাকরিজীবী তরুণী বলেন, আলোর ভরকেন্দ্র ব্যক্তিত্ব থেকে সরিয়ে সমস্যার উপর রাখা উচিত। মানুষ আসবে-যাবে, কিন্তু আন্দোলন তো সেই ২১টি তাজা প্রাণের জন্য, যারা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই!
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