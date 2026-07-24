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গভীর রাতে জে পি নাড্ডার হাতে ফলের রস পান সোনমের! কিন্তু কেন হঠাৎ ২৬ দিন পরে অনশন প্রত্যাহার?

Sonam Wangchuk breaks 26-day fast: কেন্দ্রের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে ২৬ দিনের টানা অনশন ভাঙলেন সমাজকর্মী ও বিজ্ঞানী সোনম ওয়াংচুক। তবে তাঁর অনশন ভঙ্গ হলেও নয়া দিল্লির যন্তর মন্তরে বিন্দুমাত্র আলগা হয়নি আন্দোলনের রাশ। মধ্যরাতেও প্রতিবাদের মঞ্চে উত্তাল ভিড়। একদল মানুষ বেরিয়ে যাচ্ছেন তো, দীর্ঘ লাইন দিয়ে ঢুকছে পরের দলটি। এরপর কী করবেন তাঁরা?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 24, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:06 AM IST
গভীর রাতে জে পি নাড্ডার হাতে ফলের রস পান সোনমের! কিন্তু কেন হঠাৎ ২৬ দিন পরে অনশন প্রত্যাহার?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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