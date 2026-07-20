Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /২৩ দিন পর অনশন প্রত্যাহার সোনম ওয়াংচুকের: আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক জেপি নাড্ডার, কোন শর্তে রাজি শিক্ষাবিদ?

২৩ দিন পর অনশন প্রত্যাহার সোনম ওয়াংচুকের: আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক জেপি নাড্ডার, কোন শর্তে রাজি শিক্ষাবিদ?

টানা ২৩ দিনের আন্দোলনের পর অবশেষে বরফ গলল দিল্লির যন্তর মন্তরে। আন্দোলনকারীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনার দরজা খুলে দেওয়া এবং ইউনিয়ন মন্ত্রী জেপি নাড্ডার হস্তক্ষেপর পর সোমবার অনশন ভঙ্গ করলেন পরিবেশকর্মী শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক এবং ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 20, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:21 PM IST
২৩ দিন পর অনশন প্রত্যাহার সোনম ওয়াংচুকের: আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক জেপি নাড্ডার, কোন শর্তে রাজি শিক্ষাবিদ?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
স্পেন-আর্জেন্টিনার পরের ধাপ কী? লামিনদের দম নেওয়ার ফুরসত নেই! স্কালোনি কী করবেন
Spain and Argentina53 min ago
2
Dimple Yadav1 hr ago
3
Hisar CAV School scam1 hr ago
4
Hooghly missing boy1 hr ago
5
Blood banks2 hrs ago