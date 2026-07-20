/২৩ দিন পর অনশন প্রত্যাহার সোনম ওয়াংচুকের: আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক জেপি নাড্ডার, কোন শর্তে রাজি শিক্ষাবিদ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানা ২৩ দিনের আন্দোলনের পর অবশেষে বরফ গলল দিল্লির যন্তর মন্তরে। আন্দোলনকারীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনার দরজা খুলে দেওয়া এবং ইউনিয়ন মন্ত্রী জেপি নাড্ডার হস্তক্ষেপর পর সোমবার অনশন ভঙ্গ করলেন পরিবেশকর্মী শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক এবং ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে।
পরীক্ষায় অনিয়ম এবং শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে গত ২৮ জুন থেকে যন্তর মন্তরে ধর্নায় বসেছিল CJP। আন্দোলনের সমর্থনে অনশন শুরু করেছিলেন সোনম ওয়াংচুকও। শারীরিক অবস্থার অবনতি, জলশূন্যতা এবং রক্তে কিটোন লেভেল বেড়ে যাওয়ার কারণে গত ১৮ জুলাই তাঁকে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তবে সেখান থেকেও তাঁর প্রতিবাদ থেমে থাকেনি। এরপরই ১৮ জুলাই থেকে অনশনে বসেন CJP প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে।
সোমবার সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই ‘চলো সংসদ’ অভিযানের ডাক দিয়েছিল আন্দোলনকারীরা। হাজার হাজার ছাত্র ও তরুণ যন্তর মন্তরে জমায়েত হন। ঠিক এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনের গতিপথ নতুন মোড় নেয়।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা জানান, সোমবার সকালে আন্দোলনকারীদের তরফ থেকেই আলোচনার প্রস্তাব আসে। বেলা ১১টা ৫০ মিনিট নাগাদ আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সরকারের প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়। টানা কয়েক ঘণ্টার আলোচনার পর বিকেল ৪টে নাগাদ প্রতিবাদীরা একটি লিখিত আবেদন বা স্মারকলিপি জমা দেন মন্ত্রীর কাছে।
জেপি নাড্ডা এক্স (সাবেক টুইটার)-এ একটি পোস্ট শেয়ার করে জানান, "খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। আমি আন্দোলনকারীদের কাছে তাঁদের অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহার করার এবং দিল্লি শহরের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানিয়েছি।"
आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 AM से ही हमारी बातचीत जारी है।— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) July 20, 2026
सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई।
मैंने… pic.twitter.com/HLCl20RBSp
মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পরই হাসপাতাল থেকে সোনম ওয়াংচুক তাঁর ২৩ দিন দীর্ঘ অনশন ভঙ্গ করেন। তবে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দীর্ঘ অনশনের কারণে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আগামী ৭ থেকে ১০ দিন তিনি স্বাভাবিক খাবার খেতে পারবেন না।
অন্যদিকে, সোনম ওয়াংচুকের অনুরোধ এবং এক নিট (NEET) পরীক্ষার্থীর, যিনি মানসিক চাপে আত্মহত্যা করেছিলেন, তাঁর বাবার উপস্থিতিতে নিজের অনশন ভাঙেন CJP সভাপতি অভিজিৎ দিপকেও। অনশন প্রত্যাহার করলেও শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে তাঁদের লড়াই অব্যাহত থাকবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন দিপকে।
উল্লেখ্য, এই আন্দোলনের পক্ষে দেশজুড়ে ব্যাপক জনসমর্থন তৈরি হয়েছিল। অরুন্ধতী রায় থেকে শুরু করে প্রবীণ অভিনেত্রী শাবানা আজমি, গীতিকার জাভেদ আখতার, অভিনেতা প্রকাশ রাজ, নাসিরুদ্দিন শাহের মতো ব্যক্তিত্বরা সরাসরি বা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। শাবানা আজমি রবিবার যন্তর মন্তরে গিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁদের চিঠি লেখার কথা এবং কোনও উত্তর না পাওয়ার ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্র সরকারের এই ইতিবাচক হস্তক্ষেপে সাময়িকভাবে আন্দোলন স্থগিত হওয়ায় কিছুটা স্বস্তিতে রাজধানী দিল্লি।
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