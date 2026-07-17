/২০ দিনে পড়ল অনশন, গলছে শরীরের পেশি! বিকল হতে পারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাও অনড় সোনম ওয়াংচুক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসকাণ্ড এবং নিট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের আমরণ অনশন আজ ২০ দিনে পা দিল। দিল্লির যন্তর মন্তরে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’-র মঞ্চে চলা এই অনশনের জেরে ওয়াংচুকের শারীরিক পরিস্থিতি এখন অতিসংকটজনক। চিকিৎসকেরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, অনশন দীর্ঘায়িত হওয়ায় তাঁর শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হতে শুরু করতে পারে।
শরীরে কিটোন এবং ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা অত্যন্ত উদ্বেগজনক
চিকিৎসক সতীশ লাম্বা জানিয়েছেন, গত ২৮ জুন থেকে অনশন শুরু করার পর ওয়াংচুক ইতিমধ্যে ৯ কেজিরও বেশি ওজন কমে গিয়েছে, বর্তমানে তাঁর ওজন দাঁড়িয়েছে ৫৬.৯ কেজি। ড. লাম্বা জানান, দীর্ঘদিন অনশনে থাকার কারণে সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থা এখন অত্যন্ত সংকটজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, শরীরে সঞ্চিত গ্লুকোজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর শরীর প্রথমে চর্বি এবং তারপর পেশি থেকে শক্তি তৈরি করতে শুরু করে। ওয়াংচুকের শরীরে ‘কিটোন’-এর মাত্রা ৩-প্লাস পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল, তবে পর্যাপ্ত জল খাওয়ানোর পর তা কমে ২-প্লাস হয়েছে। অন্যদিকে তাঁর শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা এখনও অনেক বেশি রয়েছে, যা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ওঁর শরীরের পেশিগুলো এবার গলতে শুরু করেছে।
সিজেপি নেতার ভিডিয়ো বার্তা
সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে এক আবেগঘন ভিডিয়ো বার্তায় বলেন, “সোনম ওয়াংচুক মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর শরীর হাড় জিরজিরে হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার বাথরুমে যাওয়ার সময় তিনি দু’বার পড়ে যেতে গিয়েও বেঁচে যান।” সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতেও দেখা গিয়েছে অত্যন্ত দুর্বল ওয়াংচুক অন্যের সাহায্য নিয়ে ধীর পায়ে হাঁটছেন। তা সত্ত্বেও, অনশন ভাঙার অনুরোধে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি সহযোগীদের বলেন, “আমাকে অনশন বন্ধ করতে বলবেন না। সরকারকে প্রশ্ন করুন তারা কেন আমাদের কথা শুনছে না।” এদিকে দিল্লি হাইকোর্ট এই বিষয়ে দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে, ওয়াংচুকের জীবন বাঁচাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা দিতে হবে এবং প্রতিদিন সরকারি চিকিৎসকদের দিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে।
সোনম ওয়াংচুকের এই লড়াইয়ের সমর্থনে পাশে দাঁড়িয়েছেন একাধিক রাজনৈতিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল আন্দোলনস্থলে গিয়ে ওয়াংচুকের সঙ্গে দেখা করেন এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে সোনম ওয়াংচুককে দেশের শিক্ষামন্ত্রী করার প্রস্তাব দেন। এছাড়া সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিকাশ সিং এবং সুরকার বিশাল দাদলানি, অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা-সহ একাধিক তারকা ওয়াংচুকের জীবন বাঁচাতে সরকারকে অবিলম্বে আলোচনায় বসার অনুরোধ জানিয়েছেন।
তবে ওয়াংচুক তাঁর দাবিতে অনড়। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এটিকে ‘গণতন্ত্রের বাস্তব পাঠ’ হিসেবে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন এবং আগামী ২০ জুলাই সিজেপি-র প্রস্তাবিত ‘সংসদ অভিযান’ সফল করতে দেশবাসীকে বিপুল সংখ্যায় যোগ দেওয়ার অনুরোধ করেছেন।
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