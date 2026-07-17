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২০ দিনে পড়ল অনশন, গলছে শরীরের পেশি! বিকল হতে পারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাও অনড় সোনম ওয়াংচুক

Sonam Wangchuk hunger strike: দীর্ঘ অনশনের জেরে সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক পরিস্থিতি সংকটজনক। চিকিৎসকদের মতে, শরীরে গ্লুকোজ ও মেদ শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন ওঁর মাংসপেশি গলতে শুরু করেছে। রক্তে কিটোন ও ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। চিকিৎসকদের আশঙ্কা, দ্রুত অনশন না ভাঙলে যেকোনো মুহূর্তে ওঁর লিভার বা কিডনির মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হতে পারে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 17, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:06 PM IST
২০ দিনে পড়ল অনশন, গলছে শরীরের পেশি! বিকল হতে পারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাও অনড় সোনম ওয়াংচুক
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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