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CJP-র অভিযানে পুলিসের লাঠিচার্জ: 'অনশন জারি থাকবে', হাসপাতাল থেকে বার্তা সোনম ওয়াংচুকের

Delhi CJP Protest: নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে সিজেপি-র 'সংসদ চলো' মিছিলে পুলিশি বলপ্রয়োগের পর হাসপাতাল থেকেই কড়া বার্তা দিলেন সোনম ওয়াংচুক। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সংসদে সাংসদদের সাথে দেখা করতে না দেওয়া পর্যন্ত ২০ দিন পেরোনো অনশন চালিয়ে যাবেন তিনি। এদিকে জেপি নড্ডার সাথে বৈঠক করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগসহ ৩ দফা দাবি পেশ করেছে সিজেপি।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 20, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:05 PM IST
CJP-র অভিযানে পুলিসের লাঠিচার্জ: 'অনশন জারি থাকবে', হাসপাতাল থেকে বার্তা সোনম ওয়াংচুকের
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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