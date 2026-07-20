CJP-র অভিযানে পুলিসের লাঠিচার্জ: 'অনশন জারি থাকবে', হাসপাতাল থেকে বার্তা সোনম ওয়াংচুকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিট-ইউজি (NEET-UG) প্রশ্নফাঁস ও পরীক্ষা সংক্রান্ত নানা অনিয়মের প্রতিবাদে ককরোচ জনতা পার্টি (CJP)-র ডাকা 'সংসদ চলো' পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে দিল্লির রাজপথ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের বলপ্রয়োগের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে হাসপাতাল থেকেই নিজের অনশন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক।
ইতোমধ্যেই ওয়াংচুকের অনশন ২০ দিন অতিক্রম করেছে। সফদরজং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় 'এক্স'-এ হাতে লেখা একটি বার্তার ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, "শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী তরুণদের ওপর যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, তা দেখার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি—যতক্ষণ না এই যুব নেতাদের সংসদ ভবনে সাংসদদের সাথে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে, অথবা হাসপাতালে এসে আমার সাথে তাদের দেখা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ আমি অনশন চালিয়ে যাবো।"
সোনম ওয়াংচুক আরও জানান, সরকার আশা করি তার আগেই শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করবে। উস্কানির মুখেও আন্দোলনকারীরা যেভাবে শান্তির পথ বজায় রেখেছে, তাতে তিনি গভীর আবেগ প্রকাশ করেন এবং পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ জানান যেন শিক্ষার্থীদের তাদের অভাব-অভিযোগ সংসদে পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়।
এক চিঠিতে সোনম ওয়াংচুক লেখেন, "শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী যুবকদের ওপর বলপ্রয়োগের ঘটনার প্রতিবাদে আমার অনশন জারি থাকবে। হয় যুব নেতাদের সাংসদদের সাথে দেখা করতে দেওয়া হোক, অথবা হাসপাতালে আমার সাথে তাদের সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হোক।"
Day #23— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 20, 2026
I'll continue my fast........... pic.twitter.com/rfohA8iMkx
জেপি নড্ডার সাথে সিজেপি প্রতিনিধিদলের বৈঠক ও ৩ দফা দাবি
উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই সিজেপি-র মুখপাত্র সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নড্ডার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আশুতোষ রাঙ্কা জানান, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে কথা বলার জন্য জেপি নড্ডা কিছুটা সময় চেয়েছেন।
সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ও প্রতিনিধিদল সরকারের সামনে ৩টি প্রধান দাবি পেশ করেছে:
১.কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের তাৎক্ষণিক পদত্যাগ বা অপসারণ: নিট-ইউজি পরীক্ষা ও সিবিএসই পরীক্ষার কারচুপির দায়ে শিক্ষামন্ত্রীকে দায়িত্ব নিতে হবে।
২.ক্ষতিপূরণ প্রদান: নিট পরীক্ষার জেরে মানসিক চাপে আত্মহত্যা করা শিক্ষার্থীদের পরিবারকে ১ কোটি টাকা করে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।
৩.সোনম ওয়াংচুকের মুক্তি: আন্দোলনরত জলবায়ু কর্মী সোনাম ওয়াংচুককে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।
নিট-ইউজি বিতর্ক ও দিল্লির উত্তপ্ত পরিস্থিতি
সোমবার দিল্লিতে সিজেপি সমর্থকরা 'সংসদ চলো' পদযাত্রা শুরু করলে পুলিশ তাদের আটকে দেয়। ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারীকে আটক করা হয়।
পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সিজেপি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন থামবে না।
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