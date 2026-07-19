/চার দশক আগে অনশনে বসেছিলেন সোনম ওয়াংচুকের বাবা, ছুটে গিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী, কী ছিল তাঁর দাবি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানা ২১ দিন যন্তমন্তরে অনশনের পর সোনম ওয়াংচুককে তুলে নিয়ে গিয়েছে দিল্লি পুলিস। অনশন মঞ্চ থেকে আচমকাই তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে সফদর জং হাসপাতালে। সেখানেও তিনি অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন বলে খবর। কয়েক দশক আগে ঠিক এভাবেই অনশন করেছিলেন সোনম ওয়াংচুকের বাবা সোনম ওয়াংগেল। সেবার তাঁর অনশান ভাঙাতে লেহ ছুটে গিয়েছিলেন তত্কালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।
প্রায় ৪ দশক আগে লাদাখের দাবি কেন্দ্রের কাছে পৌঁছে দিতে অনশনে বসেছিলেন সোনম ওয়াংচুকের বাবা সোনম ওয়াংগেল। সোনম ওয়াংচুক তখন মাত্র ১৯ বছরের যুবক। সোনমের বাবা ওয়াংগেল সেই সময়েই লাদাখে বিখ্য়াত হয়ে গিয়েছেন। কারণ মাত্র ১৯৬৫ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি উঠে পড়েছিলেন এভারেস্টের চূড়ায়।
১৯২৩ সালে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সোনম ওয়াংগেল লাদাখের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। জম্মু ও কাশ্মীরের বিধান পরিষদে সদস্য হন। পরবর্তীতে একজন বিধায়ক ও মন্ত্রী হন।
'লাদাখ স্টাডিজ' এর তথ্য অনুসারে ১৯৮০-র দশকে লাদাখকে 'তফসিলি উপজাতি'-র মর্যাদা দেওয়ার আন্দোলনে নেমে পড়েন ওয়াংগেল। লাদাখি সমাজ দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতা, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের অভাব এবং তাদের নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করা নিয়ে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। রাস্তাঘাট, প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং বাইরের নানা প্রভাবের কারণে ওই অঞ্চলের রাজনীতি ও ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রা ততদিনে দ্রুত বদলাতে শুরু করেছিল। লাদাখের ওপর করা বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে যে, এই পরিবর্তনগুলো সেখানকার অর্থনীতি ও শিক্ষা থেকে শুরু করে ভাষা এবং স্থানীয় মানুষ ও বহিরাগতদের মধ্যকার ভারসাম্যের ওপর কতটা প্রভাব ফেলেছিল।
১৯৮৪ সালে ওয়াংগেল তফসিলি উপজাতির স্বীকৃতির দাবি আদায়ের জন্য অনশন শুরু করেন। এই ঘটনাটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি ১৯৮৪ সালে লেহ্ পরিদর্শনে যান। ইন্দিরা গান্ধীর উপস্থিতিতে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। কিন্তু রয়েই যায় লাদাখের সমস্যা।
ওই ঘটনার ঠিক পাঁচ বছর পর, লাদাখের দাবি অবশেষে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি থেকে সাংবিধানিক স্বীকৃতিতে রূপ নেয়। ১৯৮৯ সালে সংবিধানের ৩৪২ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে 'দ্য কনস্টিটিউশন শিডিউলড ট্রাইবস অর্ডার' জারি করা হয়। এর মাধ্যমে রাজ্যের আটটি সম্প্রদায়কে আনুষ্ঠানিকভাবে তফসিলি উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই সম্প্রদায়গুলো হল, বাল্টি, বেডা, বট/বোটো, ব্রোকপা, চ্যাংপা, গারা, মন এবং পুরিগপা। ওয়াংইয়ালের জন্য এই স্বীকৃতি ছিল বহু বছরের আন্দোলনের ফল। আর এই অঞ্চলের জন্য এটি ছিল এক দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক জয়।
গত বছর, ওয়াংচুক লাদাখের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিল অনুযায়ী সুরক্ষাসহ দীর্ঘদিনের দাবিগুলোর সমর্থনে ৩৫ দিনের অনশন করেছিলেন। আর এবার, দিল্লির যন্তরমন্তরে 'ককরোচ জনতা পার্টি'র পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। যারা পরীক্ষার অনিয়ম এবং নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিতর্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আন্দোলনকারীদের দাবি—কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হবে এবং ভারতের পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার আনতে হবে।
১৯৮০-র দশকে একজন বাবা লাদাখের জন্য অনশন করেছিলেন। কয়েক দশক পর, আজ তাঁর ছেলেও আবারও অনশনে বসেছেন—তবে এবার ভারতের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা ব্যবস্থার স্বার্থে। দুটি অনশনের মাঝখানে লুকিয়ে আছে একটি পারিবারিক ইতিহাস। যেখানে বাবা ও ছেলে—উভয়েই বিশ্বাস করতেন যে দেশকে তাঁদের কথা শোনাতে বাধ্য করার জন্য একটাই মোক্ষম অস্ত্র রয়েছে, আর তা হল তাঁদের নিজেদের শরীর।
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