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চার দশক আগে অনশনে বসেছিলেন সোনম ওয়াংচুকের বাবা, ছুটে গিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী, কী ছিল তাঁর দাবি?

Sonam Wangchuk Father Fasting: ১৯৮৪ সালে ওয়াংগেল তফসিলি উপজাতির স্বীকৃতির দাবি আদায়ের জন্য অনশন শুরু করেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 19, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:19 PM IST
চার দশক আগে অনশনে বসেছিলেন সোনম ওয়াংচুকের বাবা, ছুটে গিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী, কী ছিল তাঁর দাবি?
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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