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অনশন তুলছেন ওয়াংচুক? ভিডিয়ো বার্তায় বড় কথা বলে দিলেন সোনম

Sonam Wangchuk: ওয়াংচুক জানান, 'সংসদ চলো' অভিযানে যুক্ত শিক্ষার্থীদের ওপর কোনো আইনি পদক্ষেপ বা হয়রানি করা হবে না, সরকার এই আশ্বাস দিলেই তিনি অনশন ভাঙবেন। প্রায় ৬৫ জন সংসদ সদস্য তাঁর সঙ্গে দেখা করে অনশন ভাঙার অনুরোধ জানালেও, শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছেন।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 23, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:37 AM IST
অনশন তুলছেন ওয়াংচুক? ভিডিয়ো বার্তায় বড় কথা বলে দিলেন সোনম

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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