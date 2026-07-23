/অনশন তুলছেন ওয়াংচুক? ভিডিয়ো বার্তায় বড় কথা বলে দিলেন সোনম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনশনের ২৫ দিনে গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতাল থেকে এক ভিডিয়ো বার্তা শেয়ার করেছেন সোনম ওয়াংচুক। ভিডিয়োর শুরুতে ওয়াংচুক জানান, তিনি এখনও বেঁচে আছেন। গত সোমবারের 'সংসদ চলো' অভিযানে বিক্ষোভকারী ছাত্রদেরওপর সরকার যেন কোনো ব্যবস্থা না নেয়। কোনো গ্রেফতার বা হয়রানি করা হবে না বলে সরকার আশ্বাস দিলে তিনি অনশন ভাঙবেন বলে স্পষ্ট ঘোষণা করেন। অনশনের কারণে ওয়াংচুকের ১১ কেজি ওজন কমে গিয়েছে। তাঁর শরীরের পেশির ভরও অনেকটাই কমেছে। তবে তিনি বর্তমানে ভালো আছেন বলে জানিয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাতে চিকিৎসার পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
তিন মিনিটের সেই ভিডিয়ো বার্তায় ওয়াংচুক শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'সংসদ চলো' অভিযানে শিক্ষার্থীরা অসাধারণ সংযম দেখিয়েছে। পুলিসের লাঠিচার্জের মুখে পড়েও তারা কোনো পালটা আঘাত করেনি। শিক্ষার্থীদের ওপর এই নির্যাতন দেখে তাঁর অনশন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আরও শক্ত হয়। তবে তিনি জানান, তিনি নিজের কাজে ফিরে যেতে অনশন ভাঙতে চান। যদি সরকার আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো এফআইআর বা আইনি পদক্ষেপ না নেওয়ার কথা দেয় তবেই তিনি সেদিনই অনশন তুলে নেবেন। তা না হলে তাঁকে বাধ্য হয়ে অনশন চালিয়ে যেতে হবে।
এর আগে সন্ধ্যায় ওয়াংচুক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংকে একটি চিঠি দেন। হাসপাতালে এসে দেখা করে অনশন ভাঙার অনুরোধ জানানোর জন্য তিনি তাদের ধন্যবাদ জানান। চিঠিতে তিনি লেখেন, তরুণদের একমাত্র 'অপরাধ' ছিল একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে সোচ্চার হওয়া। তাই আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর কোনো প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ার জোর দাবি জানান তিনি। গত বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে.পি. নড্ডা ও জিতেন্দ্র সিংহকে লেখা এক চিঠিতে তিনি জানান, পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের জেরে আত্মহত্যাকারী পড়ুয়াদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, সংসদে বিষয়টি নিয়ে অর্থবহ আলোচনা এবং শিক্ষামন্ত্রীর জবাবদিহি নিশ্চিত করার পদক্ষেপের আশ্বাস পেলে তিনি অনশন প্রত্যাহারের কথা বিবেচনা করবেন।
চিঠিতে ওয়াংচুক দাবি করেন, ২০ জুলাইয়ের ‘সংসদ চলো’ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ ছিল। আন্দোলনে অংশ নেওয়া পড়ুয়া ও যুবকদের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিহিংসামূলক আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ার লিখিত নিশ্চয়তাও তিনি চেয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, আন্দোলন দমনে অতিরিক্ত পুলিশি বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। ওয়াংচুক জানান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় ৬৫ জন সাংসদ তাঁকে অনশন ভাঙার আবেদন জানিয়েছেন। তবে আন্দোলনে অংশ নেওয়া তরুণদের স্বার্থ সুরক্ষিত না হলে তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন চালিয়ে যাবেন বলেই চিঠিতে স্পষ্ট করেছেন।
শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার অনিয়ম দূর করা এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজিপি)-র ডাকে গত ২৮ জুন থেকে সোনম ওয়াংচুক এই অনির্দিষ্টকালের অনশন শুরু করেন। বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় ৬৫ জন সংসদ সদস্য তার সঙ্গে দেখা করে বা চিঠি লিখে অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছেন।
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