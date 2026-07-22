/পড়ুয়াদের ওপর যেন কোপ না পড়ে! অনশন তোলার আগে সরকারের কাছে ৩ আশ্বাসের দাবি সোনম ওয়াংচুকের

রাজীব চক্রবর্তী: পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের ওপর পুলিশি দমনপীড়নের প্রতিবাদে সরব হওয়া বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুক এবার কেন্দ্র সরকারের দরবারে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন। আমরণ অনশন প্রত্যাহারের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তিনটি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট আশ্বাস দাবি করেছেন তিনি। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংকে একটি চিঠি লিখে নিজের এই কঠিন ও স্পষ্ট বার্তার কথা জানিয়েছেন ওয়াংচুক।
চিঠিতে তিনি সাফ জানিয়েছেন, প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের জেরে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হওয়া পড়ুয়াদের পরিবারকে উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান, দেশের সর্বোচ্চ আইনসভা অর্থাৎ সংসদে এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে অর্থবহ আলোচনা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রীর জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। সরকার যদি এই দাবিগুলি পূরণের জোরালো ও সুনির্দিষ্ট আশ্বাস দেয়, তবেই তিনি অনশন প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে পারেন।
‘শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বলপ্রয়োগের অভিযোগ’
সম্প্রতি আয়োজিত ২০ জুলাইয়ের ‘সংসদ চলো’ কর্মসূচির প্রসঙ্গ তুলে ধরে চিঠিতে সোনম ওয়াংচুক দাবি করেন, তরুণ ও পড়ুয়াদের সেই আন্দোলন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু আন্দোলন দমনে পুলিশ প্রশাসন অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সরকার বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেন এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কোনো পড়ুয়া বা যুবকের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক আইনি পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তার জন্য লিখিত নিশ্চয়তাও দাবি করেছেন এই সমাজকর্মী।
সাংসদদের অনুরোধ বনাম লড়াকু অবস্থান
সোনম ওয়াংচুকের এই আমরণ অনশন কর্মসূচি ইতিমধ্যেই দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অলিন্দে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রায় ৬৫ জন সাংসদ ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে তাঁর কাছে অনশন ভাঙার আবেদন জানিয়েছেন। তবে এই বর্ষীয়ান সমাজকর্মী নিজের নীতি ও সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছেন।
তিনি চিঠিতে খুব পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, আন্দোলনে অংশ নেওয়া তরুণ ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ এবং স্বার্থ যদি সুরক্ষিত না হয়, তবে সাংসদদের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি এই অনির্দিষ্টকালের অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন। সোনম ওয়াংচুকের এই কঠোর অবস্থান বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্র সরকারের ওপর যে নতুন করে চাপ বাড়াল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
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