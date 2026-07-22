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পড়ুয়াদের ওপর যেন কোপ না পড়ে! অনশন তোলার আগে সরকারের কাছে ৩ আশ্বাসের দাবি সোনম ওয়াংচুকের

অনশন প্রত্যাহারের জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে ৩টি স্পষ্ট দাবি রাখলেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক! কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিংকে চিঠি লিখে তিনি জানালেন, প্রশ্নফাঁসে মৃত পড়ুয়াদের ক্ষতিপূরণ, সংসদে আলোচনা এবং শিক্ষামন্ত্রীর জবাবদিহি নিশ্চিত হলেই অনশন ভাঙার কথা ভাববেন তিনি। পাশাপাশি আন্দোলনকারী যুবকদের ওপর কোনো আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ার লিখিত নিশ্চয়তাও চেয়েছেন তিনি।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 22, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:17 PM IST
পড়ুয়াদের ওপর যেন কোপ না পড়ে! অনশন তোলার আগে সরকারের কাছে ৩ আশ্বাসের দাবি সোনম ওয়াংচুকের

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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