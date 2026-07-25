আরশোলাদের 'তাড়া'-য় ঘরছাড়া কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, জেন-জি-র জয়ে বড় কথা বলে দিলেন সোনম ওয়াংচুক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঝুঁকেগা নেহি নয়! 'আরশোলা'-দের আন্দোলনের চাপে শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। মোদী সরকারের গত তিন দশকের শাসনে এই প্রথম কোনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গণ আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করলেন। আর পদত্যাগ করে ধর্মেন্দ্র লিখেছেন, দেশবিরোধী শক্তিদের হাত থেকে দেশের তরুণদের বাঁচাতেই তিনি সরে দাঁড়ালেন। অন্যদিকে, নিট ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে অনশনকারী শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলেন যে হয়েছে তা গণতন্ত্রের জয়।
হাসপাতাল থেকে সোনম ওয়াংচুক তাঁর সোশাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, গণতন্ত্রের জয়। গণতন্ত্রের এই জয় সোজাসুজি এসেছে একেবারে রাস্তা থেকে। এই জয় ধৈর্য, শান্তি ও স্নায়ুর লড়াইয়ের। ককরোচ জনতা পার্টিকে শুভেচ্ছা। জেন-জি ও সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ ভয়ের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে দেশের কোণে কোণে থেকে উঠে দাঁড়ানোর জন্য। এবার সংস্কার চাই।
এই প্রথম কোনও আন্দোলনে চাপে পড়ে কোনও এনডিএর মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন। দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের সময় এ জিনিস দেখা যায়নি, দিল্লি এনআরসি আন্দোলনের সময় দেখা য়ায়নি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এক বিচারপতির মন্তব্যের পর সৃষ্ট এই আন্দোলনের চাপ পড়ে তা করতে বাধ্য হলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।
দিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকেই চাপ বাড়ছিল ধর্মেন্দ্র প্রধানের উপরে। সেই চাপ এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল যে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ঝেড়ে ফেলতে বাধ্য হল কেন্দ্র। নিট এর প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার পর থেকেই তোপের মুখে পড়া প্রধান শুরুতেই পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, পদত্যাগ করাটা তাঁর "ব্যক্তিগত মর্যাদার বিষয় নয়"। মে মাসে নিট-ইউজি (NEET-UG) পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস যেন প্রধানের জন্য শেষ পেরেক হয়ে দাঁড়ায়।
কিন্তু ইস্তফা দিয়ে কী বললেন প্রধান? তাঁর ইস্তফাপত্রে প্রধান লিখেছেন, "গত দশ দিনের ঘটনাবলী আমাকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। এটি আমার ব্যক্তিগত মর্যাদার বিষয় নয়।" এর পরের বাক্যেই তিনি জোর দিয়ে বলেন, "ভারতের তরুণ সমাজই দেশের আসল শক্তি।"
তিনি আরও লিখেছেন, প্রথম দিন থেকেই আমি বিষয়টির (নিট প্রশ্ন ফাঁস) দায় নিয়েছি এবং পরিস্থিতি থেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে নিইনি। আমার সংকল্প ছিল যে, পরীক্ষা মাফিয়াদের আমরা কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ ধ্বংস করতে দেব না। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। দেশবিরোধী শক্তিগুলো যাতে এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে না পারে... দেশের ঐক্য যেন অটুট থাকে, একটা একক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎও যেন আইনি জটিলতায় জড়িয়ে না পড়ে এবং আমাদের সন্তানেরা যেন পড়াশোনায় মন দিয়ে তাদের ক্যারিয়ার গড়ায় মনোযোগ দিতে পারে—এসব কথা মাথায় রেখেই আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছি।
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