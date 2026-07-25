Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /আরশোলাদের তাড়া-য় ঘরছাড়া কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, জেন-জি-র জয়ে বড় কথা বলে দিলেন সোনম ওয়াংচুক

আরশোলাদের 'তাড়া'-য় ঘরছাড়া কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, জেন-জি-র জয়ে বড় কথা বলে দিলেন সোনম ওয়াংচুক

Sonam Wangchuk on Dharmendra Pradhan Resignation:  এই প্রথম কোনও আন্দোলনে চাপে পড়ে কোনও এনডিএর মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন। দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের সময় এ জিনিস দেখা যায়নি, দিল্লি এনআরসি আন্দোলনের সময় দেখা য়ায়নি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 25, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:23 PM IST
আরশোলাদের 'তাড়া'-য় ঘরছাড়া কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, জেন-জি-র জয়ে বড় কথা বলে দিলেন সোনম ওয়াংচুক

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
তরুণের তুর্কি নাচনে নড়ে গেল মোদীর মন্ত্রিসভা: তরুণের টগবগে রক্তের বিজয়োল্লাসে ভাসল
Education Ministry27 min ago
2
Dharmendra Pradhan Resign46 min ago
3
Dharmendra Pradhan resignation1 hr ago
4
CJP Protest1 hr ago
5
CJP Protest2 hrs ago