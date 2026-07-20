/৩ শর্তে ভাঙবেন অনশন! স্পষ্ট ও দৃঢ় সোনম ওয়াংচুকের জোরালো বার্তা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনশন ভাঙতে সোনম ওয়াংচুকের তিন শর্ত। দেশজুড়ে চলমান শিক্ষাব্যবস্থায় সংকট, বিশেষ করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে আমরণ অনশনে করছেন সোনম ওয়াংচুক। ১৮ জুলাই তাঁকে জোর করে অনশনস্থল থেকে তুলে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিস। সেখান থেকেই হাতে লেখা একটি চিঠির মাধ্যমে এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর অনশন প্রত্যাহারের জন্য নির্দিষ্ট তিনটি শর্ত রাখেন সোনাম ওয়াংচুক। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, তাঁর দেওয়া এই শর্তগুলো পূরণ হলে, তবেই তিনি গত ২৩ দিন ধরে চলা তাঁর অনশন ভাঙবেন, অন্যথায় আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।
অনশন প্রত্যাহারের তিন শর্ত:
শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতার দায় স্বীকার
প্রথম শর্ত অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাম্প্রতিক ব্যর্থতা এবং বিশেষ করে বিভিন্ন জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের ঘটনার সম্পূর্ণ নৈতিক ও প্রশাসনিক দায় গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে সরকারকে শিক্ষাসংস্কারের জন্য কার্যকর পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।
সংসদে আলোচনার আশ্বাস
দ্বিতীয় শর্তে তিনি উল্লেখ করেছেন, যদি তিনি এবং আন্দোলনের সহযোগী সংগঠন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’র নেতৃত্ব সংসদে পৌঁছাতে পারেন এবং সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাংসদ ও শীর্ষ নেতৃবৃন্দ তাঁদের এই মর্মে দৃঢ় আশ্বাস দেন যে, বর্তমান বাদল অধিবেশনে তাঁরা এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপন করবেন, তবেই তিনি অনশন প্রত্যাহার করবেন।
হাসপাতালে এসে নিশ্চয়তা প্রদান
তৃতীয় শর্তে ওয়াংচুক জানিয়েছেন, যদি তিনি তাঁর শারীরিক অবস্থার কারণে বা অন্য কোনও কারণে সংসদে পৌঁছাতে না পারেন, তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাংসদ ও নেতারা যদি সফদরজং হাসপাতালে এসে তাঁকে উপরোল্লিখিত আশ্বাসগুলো দেন যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার হাল ফেরাতে সংসদে এই বিষয়ে জবাবদিহি করা হবে এবং শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে জোরালো আলোচনা করা হবে।
সোনাম ওয়াংচুকের বর্তমান অবস্থা
শিক্ষাসংস্কার এবং প্রশ্নফাঁস রোধে গত ২৮ জুন থেকে দিল্লির যন্তরমন্তরে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন সোনম ওয়াংচুক। টানা অনশনের ফলে তাঁর শারীরিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটলে গত ১৮ জুলাই পুলিশ তাঁকে বলপূর্বক উদ্ধার করে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করে। ওয়াংচুক হাসপাতাল থেকে পোস্ট করা তাঁর বিবৃতিতে এই ভর্তি প্রক্রিয়াকে ‘অবৈধ আটক’ বলে অভিহিত করেছেন। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি লিখেছেন, হাসপাতালে তাঁর চলাফেরার স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা এবং যোগাযোগের অধিকার মারাত্মকভাবে খর্ব করা হয়েছে।
WHEN WILL I END THE FAST….!— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 20, 2026
Not withstanding my health my fast continues till after the Sansad Chalo March, and will be broken only under the following circumstances… pic.twitter.com/kaOGx2Nk4T
স্ত্রীর বক্তব্য
প্রসঙ্গত, ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি আঙমো জানিয়েছেন যে, হাসপাতালে দুদিন কাটানোর পরও সোনম ওয়াংচুক তাঁর অনশন ভাঙেননি এবং সংসদে শিক্ষার জবাবদিহিতা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন। এই পরিস্থিতিতেই আজ সংসদে শুরু হয়েছে বাদল অধিবেশন। ওদিকে আজই আন্দোলনকারীরা ‘চলো সংসদ’ অভিযানের ডাক দিয়েছে। দিল্লি পুলিশ ইতিমধ্যেই সংসদ ভবন ও তৎসংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটসাঁট করতে বিএনএসএস-এর ১৬৩ ধারা জারি করেছে। ফলে আন্দোলনকারীদের ‘চলো সংসদ’ অভিযানের জল কোনদিকে গড়ায়, সেদিকেই এখন নজর সবার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)