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৩ শর্তে ভাঙবেন অনশন! স্পষ্ট ও দৃঢ় সোনম ওয়াংচুকের জোরালো বার্তা

Sonam Wangchuk: শিক্ষাসংস্কার এবং প্রশ্নফাঁস রোধে গত ২৮ জুন থেকে দিল্লির যন্তরমন্তরে আমরণ অনশন শুরু করছেন সোনম ওয়াংচুক। ১৮ জুলাই পুলিশ তাঁকে বলপূর্বক উদ্ধার করে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 20, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:57 AM IST
৩ শর্তে ভাঙবেন অনশন! স্পষ্ট ও দৃঢ় সোনম ওয়াংচুকের জোরালো বার্তা
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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৩ শর্তে ভাঙবেন অনশন! স্পষ্ট ও দৃঢ় সোনম ওয়াংচুকের জোরালো বার্তা
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