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সোমেই অনশন প্রত্যাহার! আন্দোলন থেকে সরছেন সোনম ওয়াংচুক?

Sonam Wangchuk Hunger Strike:  স্ত্রী জানিয়েছেন,  শিক্ষা ব্যবস্থা জবাবদিহি নিয়ে যদি সংসদের বিতর্কের আশ্বাস দেওয়া হয়, তাহলে আগামীকালই অনশন ভাঙতে রাজি সোনম ওয়াংচু।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 19, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:37 PM IST
সোমেই অনশন প্রত্যাহার! আন্দোলন থেকে সরছেন সোনম ওয়াংচুক?
Image Credit: সোমেই অনশন প্রত্যাহার সোনম ওয়াংচুরSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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