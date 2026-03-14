Sonam Wangchuk Released Explainer: সোনম ওয়াংচুকের মুক্তি: সরকারের 'যথাযথ বিবেচনা'র আড়ালে লুকিয়ে কোন সমীকরণ?

Sonam Wangchuk Released Explainer: সোনম ওয়াংচুকের মুক্তি: সরকারের 'যথাযথ বিবেচনা'র আড়ালে লুকিয়ে কোন সমীকরণ?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে মুক্তি পেলেন লাদাখের জনপ্রিয় পরিবেশকর্মী, শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিবর্তনমূলক আটক আইনের (NSA) অধীনে তাঁকে গ্রেফতার করার পর থেকে দেশজুড়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে তার আপাত অবসান ঘটল। তবে ওয়াংচুকের মুক্তি মিললেও লাদাখের সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদার দাবি ঘিরে তৈরি হওয়া বৃহত্তর রাজনৈতিক জটিলতা এখনো কাটেনি।
২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার পর থেকেই স্থানীয় জনমানসে অসন্তোষ দানা বাঁধছিল। বিশেষ করে ষষ্ঠ তফশিলি সুরক্ষা এবং রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে লেহ ও কারগিলের মানুষ আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন সোনম ওয়াংচুক। প্রশাসনের অভিযোগ ছিল, ওয়াংচুক এমন এক গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন যা জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে পারে। এর জেরেই তাকে যোধপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি রাখা হয়।
ওয়াংচুকের গ্রেফতারি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। বুদ্ধিজীবী ও পরিবেশকর্মীদের মতে, এক প্রখ্যাত সমাজসেবীর বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের মতো কঠোর ধারার প্রয়োগ ভিন্নমতাবলম্বীদের কণ্ঠরোধ করার প্রচেষ্টাস্বরূপ। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে গড়ালে আদালত সরকারের কাছে আটকের সুনির্দিষ্ট কারণ ও প্রক্রিয়া জানতে চায়। আইনি বিশেষজ্ঞদের মতে, আদালতের কঠোর নজরদারি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ক্রমবর্ধমান জনমত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। শেষ পর্যন্ত 'যথাযথ বিবেচনার' পর সরকার তার আটকের নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেয়।
তবে এই মুক্তিই কি সব সমস্যার সমাধান? লাদাখের পরিস্থিতি বর্তমানে স্থিতিশীল বলে দাবি করা হলেও মূল দাবিগুলো এখনো অধরা। লাদাখবাসী আশঙ্কা করছেন, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ার ফলে তাদের জমি, কর্মসংস্থান এবং সম্পদের ওপর স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ছে। ষষ্ঠ তফশিলি সুরক্ষার মাধ্যমে তারা উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর মতো নিজস্ব অধিকার ফিরে পেতে চান।
সোনম ওয়াংচুক শুধুমাত্র একজন আন্দোলনকারী নন, তিনি হিমালয় অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রবক্তা। তার কারাবাস লাদাখের সাধারণ মানুষের দাবিকে জাতীয় স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, ওয়াংচুকের মুক্তি হয়তো সাময়িক উত্তেজনা প্রশমন করবে, কিন্তু লাদাখের শাসনকাঠামো নিয়ে মৌলিক প্রশ্নগুলো এখনো ঝুলে রয়েছে। কেন্দ্রকে যদি এই কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি বজায় রাখতে হয়, তবে স্থানীয় মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিয়ে আলোচনায় বসতে হবে। ওয়াংচুকের এই মুক্তি তাই কোনো লড়াইয়ের শেষ নয়, বরং এক দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিরতি মাত্র।
