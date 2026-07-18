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অনশনের ২১ দিনে পুলিস তুলল ওয়াংচুককে! সাতসকালে যন্তর মন্তর থেকে কোথায় নিয়ে গেল?

Sonam Wangchuk: কমেছে ৮ কেজিরও বেশি ওজন। বিকল হয়ে যেতে পারে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এইরকম অবস্থাতে অনশনের ২১ দিনে দিল্লি পুলিসের বড় পদক্ষেপ।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 18, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:00 AM IST
অনশনের ২১ দিনে পুলিস তুলল ওয়াংচুককে! সাতসকালে যন্তর মন্তর থেকে কোথায় নিয়ে গেল?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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