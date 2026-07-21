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দিল্লির বিগ ব্রেকিং: আমরণ অনশনের ২১ দিনের মাথায় সোনম ওয়াংচুককে নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ, সরানো হবে হালপাতাল থেকে?

Sonam Wangchuk hunger strike: ধারাবাহিক অনশনের কারণে ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। তাঁর রক্তে পটাশিয়াম, সোডিয়াম এবং শর্করার মাত্রা বিপজ্জনকভাবে কমে যায়। শারীরিক ঝুঁকি বিবেচনা করে গত ১৮ জুলাই দিল্লি পুলিস তাঁকে যন্তর মন্তর থেকে তুলে এনে কেন্দ্রীয় সরকারি সফদারজং হাসপাতালে ভর্তি করায়।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 21, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:53 PM IST
দিল্লির বিগ ব্রেকিং: আমরণ অনশনের ২১ দিনের মাথায় সোনম ওয়াংচুককে নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ, সরানো হবে হালপাতাল থেকে?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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