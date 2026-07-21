/দিল্লির বিগ ব্রেকিং: আমরণ অনশনের ২১ দিনের মাথায় সোনম ওয়াংচুককে নিয়ে হাইকোর্টের বিরাট নির্দেশ, সরানো হবে হালপাতাল থেকে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে আমরণ অনশনে বসা শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী ও বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী সোনাম ওয়াংচুককে দিল্লি সরকারের সফদারজং হাসপাতাল থেকে তাঁর পছন্দের বেসরকারি হাসপাতাল 'মেদান্তে' স্থানান্তরিত করার অনুমতি দিল দিল্লি হাইকোর্ট। মঙ্গলবার ২১ জুলাই, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্র কুমার উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তেজস কড়িয়ার ডিভিশন বেঞ্চ এই বড় নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্রের তরফেও এই সিদ্ধান্তে কোনও আপত্তি জানানো হয়নি।
অনশন আন্দোলন
গত ২৪ দিন ধরে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিভিন্ন পরীক্ষাসংক্রান্ত অনিয়ম, নিট (NEET-UG) ও অন্যান্য জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস এবং শিক্ষার্থীদের অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে একটানা অনশন চালিয়ে আসছিলেন সোনাম ওয়াংচুক। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে এই আন্দোলনে সরব হয়েছেন বেশ কিছু শিক্ষার্থী ও রাজনৈতিক সংগঠন।
ধারাবাহিক অনশনের কারণে ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। তাঁর রক্তে পটাশিয়াম, সোডিয়াম এবং শর্করার মাত্রা বিপজ্জনকভাবে কমে যায়। শারীরিক ঝুঁকি বিবেচনা করে গত ১৮ জুলাই দিল্লি পুলিস তাঁকে যন্তর মন্তর থেকে তুলে এনে কেন্দ্রীয় সরকারি সফদারজং হাসপাতালে ভর্তি করায়।
আইনি লড়াই
সফদারজং হাসপাতালে ওয়াংচুকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে 'আটকে রাখা' হয়েছে--এমন অভিযোগ তুলে তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি অ্যাংমো দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। আবেদনকারীর দাবি ছিল, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা না থাকায় ওয়াংচুককে গুরগাঁওয়ের 'মেদান্ত' হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেওয়া হোক।
প্রাথমিকভাবে, হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি মিনি পুষ্কর্ণা এই আবেদনে হস্তক্ষেপ করতে চাননি। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, সরকার অনশনকারীর জীবন রক্ষার তাগিদে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেছে এবং এটিকে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন বলা যায় না। তবে এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করেন গীতাঞ্জলি অ্যাংমো।
মঙ্গলবার ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির সময় প্রবীণ আইনজীবী অখিল সিব্বল, সোনাম ওয়াংচুকের পক্ষে সওয়াল করেন। বেঞ্চের প্রশ্নের জবাবে হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, দীর্ঘ দিন না খেয়ে থাকার ফলে শরীরে ফ্যাট বা চর্বি ভাঙতে শুরু করেছে, যার ফলে ইউরিন এবং রক্তে কেটোন সহ ইউরিয়া ও ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়েছে। এছাড়া শরীর অতিরিক্ত ডিহাইড্রেশনের শিকার। চিকিৎসকরা সতর্ক করেন যে, সঠিক পটাশিয়াম ও তরল না পৌঁছালে জীবনসংশয় দেখা দিতে পারে।
আদালতের চূড়ান্ত নির্দেশ
শুনানি চলাকালীন কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ও অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল চেতন শর্মা আদালতকে জানান, সোনাম ওয়াংচুককে মেদান্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের 'কোনও আপত্তি' নেই। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত স্পর্শকাতর হওয়ায় মেদান্তের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের সর্বক্ষণ তত্ত্বাবধানে তাঁকে রাখা অত্যন্ত জরুরি।
সব পক্ষের বক্তব্য শুনে প্রধান বিচারপতি ডি. কে. উপাধ্যায় স্পষ্ট নির্দেশ দেন:
১. সোনাম ওয়াংচুককে অবিলম্বে সফদরজং হাসপাতাল থেকে তাঁর বা পরিবারের পছন্দ অনুযায়ী মেদান্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হবে।
২. সফদরজং হাসপাতালে সমস্ত প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট, রক্ত পরীক্ষা এবং অন্যান্য শারীরিক বিবরণ অবিলম্বে মেদান্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।
৩. মেদান্ত হাসপাতালের ডিরেক্টরকে একটি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের প্যানেল গঠন করে ওয়াংচুকের চিকিৎসার দেখভাল ও নজরদারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
পরিবার ও অনুগামীদের প্রতিক্রিয়া
আদালতের এই রায়ের পর স্বস্তি প্রকাশ করেছেন সোনাম ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি অ্যাংমো। সামাজিক মাধ্যমে তিনি দিল্লি হাইকোর্ট এবং তাঁদের আইনি দলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে এই রায় অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক।
অন্যদিকে, চিকিৎসকরা জানিয়েছেন যে ওয়াংচুকের অনশন প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত তাঁর শারীরিক নজরদারি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চালাতে হবে। হাসপাতাল পরিবর্তনের অনুমতি মিললেও তিনি অনশন তুলবেন কি না বা আন্দোলন কী রূপ নেবে, তা নিয়ে কৌতূহল বজায় রয়েছে সমগ্র দেশে।
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