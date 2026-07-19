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সোনমের পটাশিয়াম লেভেলের রিপোর্টে 'জল'? বাড়তি 'কিটোন' কি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে ওয়াংচুককে?

Sonam Wangchuk's Potassium Level Report Row: সোনম ওয়াংচুকের ব্যক্তিগত চিকিৎসক পটাশিয়াম লেভেলের রিপোর্ট নিয়ে কেন আপত্তি তুলেছেন? তিনি হাসপাতালের মেডিক্যাল বুলেটিনে উল্লেখিত 'লো পটাশিয়ামে'র ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং বিষয়টি ফের যাচাইয়ের দাবি করেছেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 19, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:11 PM IST
সোনমের পটাশিয়াম লেভেলের রিপোর্টে 'জল'? বাড়তি 'কিটোন' কি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে ওয়াংচুককে?
Image Credit: কেন হাসপাতালের উপর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না সোনমের স্ত্রী গীতাঞ্জলি?Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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