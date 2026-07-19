সোনমের পটাশিয়াম লেভেলের রিপোর্টে 'জল'? বাড়তি 'কিটোন' কি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে ওয়াংচুককে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনম ওয়াংচুকের পটাশিয়াম লেভেলের রিপোর্ট দেশ জুড়ে সহসাই সকলের আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে! কেন? কারণ, তা নিয়ে তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংগমো এবং ওয়াংচুকের ব্যক্তিগত চিকিৎসক দুজনেই উষ্মা প্রকাশ করেছেন! কেন উষ্মা? কারণ, দিল্লির সফদরজং হাসপাতাল যে হেল্থ রিপোর্ট জানিয়েছে, তাতে দাবি করা হয়েছে, সোনমের পটাশিয়াম লেভেল ফল করেছে। এদিকে, সোনমের পরিবারের দাবি, এক বেসরকারি ল্যাবরেটরি থেকে যখন সোনমের টেস্ট করানো হয় তখন তার রিডিং ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।
বিপন্ন সোনম?
অনশনের ২১তম দিনেও নিজের দাবিতে অনড় সোনম ওয়াংচুক। কিন্তু শনিবার সকালেই ক্লাইমেট অ্যাক্টিভিস্ট সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে অনশনমঞ্চ থেকে সোজা সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এদিকে, আইভি ড্রিপ, ওষুধ, ওআরএস-- কোনও কিছু যেন তাঁর রক্তে না মেশে-- স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ওয়াংচুক। শরীর মারাত্মক দুর্বল হয়ে গিয়েছে ৫৯ বছর বয়সি সোনমের। কিটোনের মাত্রা ১+ থেকে ৩+ হয়ে গিয়েছে। পটাশিয়ামের মাত্রা পৌঁছে গিয়েছে ২.৯-এ! শুধু তা-ই নয়, রক্তে শর্করার মাত্রাও কমে দাঁড়িয়েছে ৭৮ mg/dl।
পটাশিয়াম লেভেল-বিতর্ক
আর এখানে যে পটাশিয়াম লেভেলের রিডিং পেশ করা হচ্ছে, সেটা নিয়েই উঠছে আপত্তি। সোনম ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংগমো পটাশিয়াম লেভেলের রিপোর্ট নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন! কেন উষ্মা? কারণ, দিল্লির সফদরজং হাসপাতাল যে হেল্থ রিপোর্ট জানিয়েছে, তাতে দাবি করা হয়েছে, সোনমের পটাশিয়াম লেভেল ফল করেছে। তা ২.৯! সোনমের পরিবারের দাবি, এর কিছু আগেই যখন এক বেসরকারি ল্যাবরেটরি থেকে সোনমের পটাশিয়াম লেভেলের টেস্ট করানো হয় তখন তার রিডিং ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন-- ৩.৫! ৩.৫ থেকে সোনমের পটাশিয়াম লেভেল ২.৯-য়ে নেমে যাওয়ার দাবির পিছনে সত্যতা নেই বলেই ইঙ্গিত তাঁর! এদিকে, ওয়াংচুকের ব্যক্তিগত চিকিৎসকও এ নিয়ে আপত্তি তুলেছেন। কী বলছেন তিনি? তিনি হাসপাতালের মেডিক্যাল বুলেটিনে উল্লেখিত 'লো পটাশিয়াম'-এর ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন এবং বিষয়টি পুনরায় যাচাইয়ের দাবি করেছেন।
সোনম কি মুমূর্ষু?
হাসপাতালের বুলেটিনে কী রয়েছে? চিকিৎসকদের মতে, সোনম স্থিতিশীল থাকলেও তিনি অত্যন্ত দুর্বল। তাঁর শরীরে ডিহাইড্রেশন, পটাশিয়ামের ঘাটতি (Hypokalemia) এবং কিটোনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এগুলো ঘটলে সংশ্লিষ্ট রোগীর শরীরে কী ঘটে? এ নিয়ে কী বলছেন ডাক্তারেরা? তাঁরা বলছেন, দীর্ঘ অনশনের ফলে শরীর শক্তির জন্য চর্বি ভাঙতে শুরু করলে কিটোন তৈরি হয়। কী হয় কিটোন বাড়লে? কারও শরীরে কিটোনের মাত্রা বাড়লে এবং সেটা (ওই বাড়তি মাত্রাটা) ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হলে শরীরে নানা জটিলতা দেখা দেয়। ওই সময়ে শরীরে অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়। কিটোন বাড়লে রক্ত অ্যাসিডিক হয়ে যায়। তখন শুধু ইলেক্ট্রোলাইট ইমব্যালান্সই নয়, কিডনি ও হার্টের সমস্যাও দেখা দেয়। অতিরিক্ত কিটোন শরীরের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় হার্ট ও কিডনি। স্নায়ু ও পেশির স্বাভাবিক কার্যকারিতাতেও এর গুরুতর প্রভাব পড়ে।
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