/‘সততা নেই, ফায়দার রাজনীতি!’ রাহুলদের ধর্নাকে তুলোধনা সোনামের স্ত্রী-র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনাম ওয়াংচুকের অনশন আন্দোলনকে ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন জল্পনা। প্রশ্নপত্র ফাঁস ও শিক্ষা সংস্কারের দাবিতে ওয়াংচুকের আন্দোলনের মাঝে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনের সামনে কংগ্রেসের আচমকা বিক্ষোভ প্রদর্শনকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি অঙ্গমো। এক সাক্ষাৎকারে গীতাঞ্জলি পরিষ্কার জানান, প্রধানমন্ত্রী ভবনের সামনে কংগ্রেসের এই বিক্ষোভের পেছনে কোনও সততা ছিল না, এটা ছিল নিছকই রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা।
‘জনগণকে আর বোকা বানানো যাবে না’
অনশন চলাকালীন যন্তর মন্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া ওয়াংচুক বর্তমানে হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার তাঁর অনশন ২৬ দিনে পা দিল। এই অবস্থায় রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস নেতাদের লোককল্যাণ মার্গের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলি বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরের এই বিক্ষোভে আন্তরিকতার অভাব ছিল। জনগণ বা দেশের তরুণ সমাজকে আর এত সহজে বোকা বানানো যাবে না। এটা সচেতন ভারত। যাঁরা আন্দোলনে এভাবে রাজনীতি করতে আসবেন, দেশের যুবসমাজ তাঁদের প্রত্যাখ্যান করবে।" তিনি আরও যোগ করেন, কংগ্রেস যদি সততার সঙ্গেই শিক্ষার্থীদের সমর্থন করতে চাইত, তবে তাদের প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে নাটক না করে যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে গিয়ে বসা উচিত ছিল।
‘আমাদের আন্দোলন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মুক্ত’
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গীতাঞ্জলি অঙ্গমো স্পষ্ট করে দেন যে তাঁদের এই লড়াই কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থনে নয়। "আমাদের কাছে শাসক বা বিরোধী বলে আলাদা কিছু নেই। আমাদের দৃষ্টিতে সংসদই দেশের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান, আর আমরা চাই সংসদ শিক্ষা ব্যবস্থাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখুক।" তিনি জানান, যে কেউ নিঃস্বার্থভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন, তবে নিজস্ব রাজনৈতিক এজেন্ডা নিয়ে এলে এই পবিত্র আন্দোলন থেকে তাঁরা আপনা হতেই ছিটকে যাবেন।
ওয়াংচুকের নতুন দাবি ও অনশন
১৮ জুলাই যন্তর মন্তর থেকে বলপূর্বক সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর আদালত গীতাঞ্জলির আর্জি মেনে ওয়াংচুককে তাঁর পছন্দের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার অনুমতি দেয়। বুধবার অনশন তোলার বিষয়ে নিজের কিছু নতুন দাবির কথা চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন ওয়াংচুক। তিনি সরকারের কাছে থেকে লিখিত আশ্বাস চেয়েছেন যাতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক বা আইনি ব্যবস্থা না নেওয়া হয়।
শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের যে প্রাথমিক কড়া দাবি ওয়াংচুক করেছিলেন, তা থেকে কিছুটা নরম সুর অবলম্বন করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও ওয়াংচুক জানিয়েছেন, হাসপাতালে তাঁকে দেখতে আসা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা ও জীতেন্দ্র সিং আশ্বাস দিয়েছেন যে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিও সরকার বিবেচনা করে দেখবে।
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