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‘সততা নেই, ফায়দার রাজনীতি!’ রাহুলদের ধর্নাকে তুলোধনা সোনামের স্ত্রী-র

Congress protest at PM residence: সোনাম ওয়াংচুকের স্ত্রী গীতাঞ্জলি অঙ্গমো প্রধানমন্ত্রী ভবনের সামনে রাহুল গান্ধীর আচমকা বিক্ষোভকে "আন্তরিকতাহীন" ও "রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা" বলে কড়া সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক ক্ষমতা জাহির না করে কংগ্রেসের উচিত ছিল যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 23, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:28 PM IST
‘সততা নেই, ফায়দার রাজনীতি!’ রাহুলদের ধর্নাকে তুলোধনা সোনামের স্ত্রী-র
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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