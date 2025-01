Parliament Budget Session: 'বেচারি, রাষ্ট্রপতির বয়স হয়েছে', দ্রৌপদীকে কটাক্ষ করে বিতর্কে সোনিয়া!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাস ব্য়ুরো: খোদ রাষ্ট্রপতি দৌপদী মুর্মুর ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় 'বেচারি'- মন্তব্য! বিতর্কে সোনিয়া গান্ধী। রাজ্য়সভার কংগ্রেস সাংসদকে যখন নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুললেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, সোনিয়ার কটাক্ষের নিন্দা করল রাষ্ট্রপতির দফতর।

ঘটনাটি ঠিক কী? আজ, শুক্রবার থেকে সংসদে শুরু হয়ে গেল বাজেট অধিবেশন। প্রথামাফিক উভয় কক্ষে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। প্রায় ৫৯ মিনিট বক্তৃতা করেন তিনি। এরপর অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে সনিয়া বলেন, 'ওঁকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। ভাল করে কথাও বলতে পারছিলেন না, বেচারি'! আর তাতেই জমে উঠেছে বিতর্ক।

সনিয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতিকে অপমানের অভিযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। এক্স হ্যান্ডেলে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা লিখেছেন, 'রাষ্ট্রপতির ভাষণের প্রতিক্রিয়া যে বেচারি শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তার তীব্র নিন্দা করি। রাষ্ট্রপতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমার দাবি জানাই'। সনিয়ার মন্তব্য 'কুরুচিকর ও দুভার্গ্যজনক' বলে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপতি দফতরের তরফে।

Former Congress President Smt Sonia Gandhi’s use of the phrase “poor thing” to refer to the President is deeply disrespectful and underscores the opposition’s continued disregard for the dignity of the highest constitutional office. Unfortunately, this is not an isolated…

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) January 31, 2025