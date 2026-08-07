Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /মোদী-NCPI সাংসদদের বৈঠক: সামনে মিষ্টি দিয়েছে, ওদের জিভ দিয়ে জল পড়ছে, বিস্ফোরক সৌগত রায়

মোদী-NCPI সাংসদদের বৈঠক: 'সামনে মিষ্টি দিয়েছে, ওদের জিভ দিয়ে জল পড়ছে', বিস্ফোরক সৌগত রায়

Sougata Roy on NCPI MPs:  পরপর দুবার সংসদ ভবনে এনডিএ শিবিরের বৈঠকে না গেলেও প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে এদিন এনডিএ সাংসদদের প্রাতঃরাশ বৈঠকে যোগ দেন মুর্শিদাবাদের তিন সংখ্যালঘু সাংসদ আবু তাহের, খলিলুর রহমান এবং ইউসুফ পাঠান। যা নিয়ে সৌগত রায় বলেন, "পৃথিবীতে মীরজাফর ছিল। সেও মুর্শিদাবাদেরই ছিল... ওরা দু-নৌকায় পা-দিয়ে চলেছেন।" 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 07, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:41 PM IST
মোদী-NCPI সাংসদদের বৈঠক: 'সামনে মিষ্টি দিয়েছে, ওদের জিভ দিয়ে জল পড়ছে', বিস্ফোরক সৌগত রায়
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৩ সংখ্য়ালঘু সাংসদ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাতঃরাশে! আবু তাহের-খলিলুর-ইউসুফ জমা দিলেন
2
3
4
5