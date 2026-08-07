মোদী-NCPI সাংসদদের বৈঠক: 'সামনে মিষ্টি দিয়েছে, ওদের জিভ দিয়ে জল পড়ছে', বিস্ফোরক সৌগত রায়

রাজীব চক্রবর্তী: প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রাতঃরাশে ৩ সংখ্য়ালঘু NCPI সাংসদ। প্রধানমন্ত্রীর কাছে মেমোরান্ডামও জমা দিয়েছেন আবু তাহের, খলিলুর রহমান ও ইউসুফ পাঠান। আর এই ব্রেকফাস্ট বৈঠক নিয়েই এবার বিস্ফোরক তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। এনসিপিআই সাংসদরা প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে বৈঠক করার পরে আপ্লুত। যা নিয়ে সৌগত রায়ের কটাক্ষ, "ওদের সামনে মিষ্টি দিয়েছে, ওদের জিভ দিয়ে জল পড়ছে। এই আনন্দ ওরা কোথায় রাখবেন! ওরা ভুলে গেছেন কোন প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছেন। এরা তো পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা। কিছুই পরিশ্রম করতে হল না, এমপি হয়ে গেলেন।"
চাঁছাছোলা ভাষায় সৌগত রায় আরও বলেন, "১২ বছর বাংলার উন্নয়নের কথা মনে হয়নি প্রধানমন্ত্রীর। এখন হঠাৎ করে মনে হল। ১২ বছর পর প্রধানমন্ত্রী লুক ইস্টের কথা বলছেন। ওনার কথার কোনও মূল্য নেই।" সংখ্য়ালঘু ৩ NCPI সাংসদকে তীব্র কটাক্ষ করে সৌগত রায় বলেন, "লাঞ্চ আর ব্রেকফাস্টের লোভে চলে গেলেন। ভাবলেই খারাপ লাগে। দু-নৌকায় পা দিয়ে চলেছেন আবু তাহের, খলিলুর রহমান এবং ইউসুফ পাঠানরা। পৃথিবীতে মীরজাফর ছিল। সেও মুর্শিদাবাদেরই ছিল। ওদের দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা ওরাই বুঝবে। একটা পার্টি থেকে টিকিট পেয়ে, অন্য প্রতীকে জিতে তারপর অন্য দলের যোগ দেওয়ার ব্যাথা ওরাই বুঝবে। ওদের মধ্যে চূড়ান্ত কনফিউশন। ওরা দু-নৌকায় পা-দিয়ে চলেছেন।"
প্রসঙ্গত, সৌগত রায়ের এই 'দু-নৌকায় পা' মন্তব্য প্রসঙ্গে আবু তাহের দাবি করেছেন, "আমাদের অনেক ব্যথা আছে। সেটা আমরাই বুঝি। সৌগত রায় বুঝবেন না।" উল্লেখ্য, এর আগে পরপর দুবার সংসদ ভবনে এনডিএ শিবিরের বৈঠকে না গেলেও প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে এদিন এনডিএ সাংসদদের প্রাতঃরাশ বৈঠকে যোগ দেন মুর্শিদাবাদের তিন সংখ্যালঘু সাংসদ আবু তাহের, খলিলুর রহমান এবং ইউসুফ পাঠান। বৈঠকে এনসিপিআই-এর সব সাংসদকে যোগা করতেও পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
উল্লেখ্য, এই বৈঠকে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে সাংসদ আবু তাহের এবং খলিলুর রহমান দাবি করেছেন, "আমরা এনসিপিআই। এনডিএ-র বিষয় নেই। কে সমর্থন করছে, কে করছে না, আমরা বলতে পারব না । আমরা এনডিএ-তে নেই।" যে প্রসঙ্গেই সৌগত রায় বৃহস্পতিবারই বলেন, দুই নৌকায় পা দিয়ে চলা যায় না।
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