/সময় মঞ্জুর! NCPI সাংসদের চিঠির উত্তর দিল স্পিকারের দফতর

রাজীব চক্রবর্তী: এনসিপিআই সাংসদের চিঠি প্রসঙ্গে বড় আপডেট। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়দের চিঠির জবাব দিল লোকসভার স্পিকারের দপ্তর। দলত্যাগের বিষয়ে স্পিকার ওম বিড়লার নোটিসের উত্তর দিতে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় চেয়েছিলেন এনসিপিআই সাংসদরা। স্পিকার তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। প্রসঙ্গত, গতকালই স্পিকারের দেওয়া ৭ দিনের সময়সীমা শেষ হয়। তারপরই আরও সময় চেয়ে লোকসভার সচিবালয়ে চিঠি দেন NCPI সাংসদরা।
তৃণমূলত্যাগী সাংসদদের নোটিস পাঠিয়ে ৭ দিনের মধ্যে দলত্যাগ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। সেই হিসেবে বুধবারই ছিল জবাব দেওয়ার শেষদিন। কিন্তু লোকসভার সচিবালয়ে চিঠি দিয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য আরও ৩ সপ্তাহ সময় চান ২০ NCPI সাংসদরা। ঘটনার সূত্রপাত মাস দেড়েক আগে। তৃণমূলের ২৮ সাংসদের মধ্যে ২০ জনই তৃণমূল ছেড়ে যোগ দেন NCPI-তে।
এরপরই লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে ২০ সাংসদের সদস্যপদ খারিজের দাবি আলাদা আলাদা পিটিশন জমা দেন অভিষেক। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। বিদ্রোহী সাংসদের সদস্য়পদ খারিজে দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন অভিষেক। যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০ সাংসদকেই নোটিস ধরিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ওদিকে স্পিকারের কাছ থেকে বক্তব্য তলব করেছে।
যারপরই তৃণমূলত্যাগী সাংসদদের নোটিস পাঠিয়ে ৭ দিনের মধ্যে ব্যাখ্যা চান স্পিকার। যদিও NCPI সাংসদ দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য দাবি করেছেন, 'সুপ্রিম কোর্ট থেকে আমাদের ২০ সাংসদের কাছে কোনও নোটিস পাঠানো হয়নি। চারিদিকে বিভ্রান্তি কেন ছড়ানো হচ্ছে, আমি জানি না। কী নোটিস এসেছে, কেন এসেছে, চ্যালেঞ্জ করছি প্রকাশ করুক।'
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