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সময় মঞ্জুর! NCPI সাংসদের চিঠির উত্তর দিল স্পিকারের দফতর

NCPI MPs letter: বুধবারই স্পিকারের দেওয়া ৭ দিনের সময়সীমা শেষ হয়। তারপরই আরও সময় চেয়ে লোকসভার সচিবালয়ে চিঠি দেন NCPI সাংসদরা।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 03, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:56 PM IST
সময় মঞ্জুর! NCPI সাংসদের চিঠির উত্তর দিল স্পিকারের দফতর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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