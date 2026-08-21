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ভয়ংকর উদ্দাম গতিতে ধেয়ে এসে তরুণীকে পিষে দিল সাংসদপুত্রের বিলাসবহুল গাড়ি! দুপুরে খেতে বেরিয়ে মৃত্যু

MP's Son's Aston Martin Rams Kills Woman: বিপজ্জনক গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এক সাংসদের ছেলে। সেই গাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক তরুণীর। জানা গিয়েছে, দুপুরবেলা খাবার খেতে বেরিয়েছিলেন ওই তরুণী। সঙ্গে ছিলেন তাঁর এক সহকর্মীও। রাস্তা পেরনোর সময়ে আচমকাই তাঁদের ধাক্কা মারে সাংসদপুত্রের গাড়ি। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও তরুণীকে বাঁচানো যায়নি।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 21, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:56 PM IST
ভয়ংকর উদ্দাম গতিতে ধেয়ে এসে তরুণীকে পিষে দিল সাংসদপুত্রের বিলাসবহুল গাড়ি! দুপুরে খেতে বেরিয়ে মৃত্যু

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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