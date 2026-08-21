/ভয়ংকর উদ্দাম গতিতে ধেয়ে এসে তরুণীকে পিষে দিল সাংসদপুত্রের বিলাসবহুল গাড়ি! দুপুরে খেতে বেরিয়ে মৃত্যু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হায়দরাবাদে অ্যাস্টন মার্টিন গাড়ির ধাক্কায় তরুণীর মৃত্যু! রাজ্যসভার সাংসদের ছেলে সঞ্জুশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হায়দরাবাদে। হায়দরাবাদে একটি অ্যাস্টন মার্টিন গাড়ির ধাক্কায় ২৬ বছর বয়সী এক তরুণীর মৃত্যুর পর, রাজ্যসভার সাংসদ সদস্য লিঙ্গামানেরি রামেশের ২১ বছর বয়সি ছেলে লিঙ্গামানেরি সঞ্জুশের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। অভিযোগ, তিনি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এবং বেপরোয়াভাবে গাড়িটি চালাচ্ছিলেন। নিহত তরুণীর নাম ভারতী মুখী (২৬)। তিনি মাধাপুর এলাকার 'ইনঅরবিট মল'-এর লাইফস্টাইল জামাকাপড়ের দোকানে কাজ করতেন। ১৬ আগস্ট কাজের জায়গার কাছেই রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়িটি তাঁকে ধাক্কা দিলে তিনি মারা যান।
সঞ্জুশ কি গ্রেফতার?
সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিস জানিয়েছে, গাড়িটি চালাচ্ছিলেন ২১ বছর বয়সী সঞ্জুশ। তাঁর বাবা একজন ব্যবসায়ী এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণের দল জনা সেনার (Jana Sena) রাজ্যসভার সংসদ সদস্য (MP)। সঞ্জুশকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। মাধাপুরের সহকারী পুলিস কমিশনার (ACP) সিএইচ শ্রীধর জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। অপরাধটি জামিনযোগ্য এবং এতে সর্বোচ্চ সাত বছরের কম শাস্তির বিধান রয়েছে বলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়নি।
দুর্ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছিল?
এফআইআর (FIR) অনুযায়ী, রবিবার দুপুর আনুমানিক ৩টে নাগাদ ভারতী ও তাঁর সহকর্মী পূজা অশোক আলোনে (২৬) দুপুরের খাবার কেনার জন্য নিকটবর্তী আইটিসি কোহিনুর এলাকার দিকে গিয়েছিলেন। কর্মস্থলে ফেরার পথে ভারতী যখন মলের সামনের রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তখনই ওই ঘাতক অ্যাস্টন মার্টিন গাড়িটি তাঁকে ধাক্কা দেয় বলে অভিযোগ।
মাথায় গুরুতর আঘাত
এর ফলে ভারতীর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। পুলিস জানিয়েছে, দুর্ঘটনাকবলিত ওই গাড়িতে করেই তাঁকে জুবিলি হিলসের অ্যাপোলো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর তাঁর বন্ধু পূজা স্টোর ম্যানেজার অশ্বিন কুমারকে বিষয়টি জানান এবং অশ্বিন কুমার পুলিসকে খবর দেন।
ন্যায় সংহিতার (BNS) ১০৬(১) ধারায়
এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতীকে ধাক্কা দেওয়ার সময় গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এবং বেপরোয়া ভাবে চালানো হচ্ছিল। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (BNS) ১০৬(১) ধারায় (বেপরোয়া বা অসাবধানতামূলক কাজের মাধ্যমে কারোর মৃত্যু ঘটানো, যা অপরাধমূলক নরহত্যার শামিল নয়) মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে।
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