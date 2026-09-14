পিছু নিল বেপরোয়া গাড়ি, মুহূর্তে ছিটকে গেলেন তরুণী বাইকার: রাস্তায় হাড়হিম 'হিট অ্যান্ড রান'!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তরুণী বাইকারের সঙ্গে ভয়ংকর কাণ্ড। ইচ্ছাকৃতভাবে মহিলাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে গেল বেপরোয়া গাড়ি। 'হিট অ্যান্ড রান'-এর এই ঘটনায় সিয়া নামের ওই বাইকার গুরুতর আহত হয়েছেন। সিয়ার বাইকে লাগানো অ্যাকশন ক্যামেরায় পুরো ঘটনাটি ধরা পড়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়োটি ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়।
সোশ্যাল মিডিয়ায় 'rebelwheels_sia_' নামে পরিচিত সিয়া ঘটনার দিন সকালে বন্ধুদের সঙ্গে নিজের 'Aprilia RS 457' স্পোর্টসবাইক নিয়ে রাইডে বেরিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, গাড়ির চালক ও আরোহীরা শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক আচরণ করছিল এবং তাঁদের বাইকটিকে তাড়া করছিল। তাঁদের মত্ত অবস্থায় ছিল বলেও দাবি করেন তিনি।
সিয়া জানান, তিনি গাড়িটিকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে অনুরোধ করেছিলেন। উল্টে চালক তাঁকে বাইক থামাতে বলে। বিপদ আঁচ করে তিনি গতি বাড়িয়ে সামনে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। একই সময়ে তাঁর এক বাইকার বন্ধু সিয়ার বাইকের ঠিক পেছনে অবস্থান নিয়ে তাঁকে আড়াল করার চেষ্টা চালান।
কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত ভয়াবহ রূপ নেয়। সেডান গাড়িটি হঠাৎ বাঁক নিয়ে পাশ থেকে সিয়ার বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার চোটে সিয়া রাস্তায় ছিটকে পড়েন। তাঁর বাইকটি পিচ রাস্তার ওপর কয়েক মিটার ঘষটে যায় এবং স্ফুলিঙ্গ বের হতে থাকে। আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
দুর্ঘটনার পর সিয়ার আরেক সহযাত্রী বাইকার নিজের হেলমেট ক্যামেরায় পুরো দৃশ্য রেকর্ড করতে করতে গাড়িটির পিছু নেন। একটি ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়িটি থামলে তিনি চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তবে ধাক্কা মারার দায় অস্বীকার করে অভিযুক্ত চালক দ্রুত গাড়ি নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দেয়।
পরে সিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো প্রকাশ করে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও মালিকের নাম তুলে ধরেন। গুরুগ্রামের রাস্তায় নিজের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রশাসনের কাছে সুবিচারের দাবি জানান তিনি। নেটিজেনরাও হরিয়ানা ও গুরুগ্রাম পুলিসের কাছে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
এদিকে ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই গুরুগ্রাম ট্রাফিক পুলিস ও স্থানীয় থানা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পলাতক চালকের খোঁজ শুরু হয়েছে। পুলিস আক্রান্ত মহিলা বাইকারের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা করছে। অন্যদিকে সংবাদমাধ্যমে গাড়ির আসল মালিক দাবি করেছেন, তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত এবং বর্তমানে শহরের বাইরে আছেন। তিনি জানান, তাঁর স্কুল বন্ধু দুই দিনের জন্য গাড়িটি নিয়েছিলেন এবং সেই বন্ধু আবার অন্য একজনকে গাড়িটি চালাতে দেন। দুর্ঘটনার সময় কে গাড়ি চালাচ্ছিল বা অভিযুক্তের বর্তমান অবস্থান কী, সে সম্পর্কে তিনি ও তাঁর বন্ধু কিছুই জানেন না বলে তাঁর দাবি।
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