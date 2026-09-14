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পিছু নিল বেপরোয়া গাড়ি, মুহূর্তে ছিটকে গেলেন তরুণী বাইকার: রাস্তায় হাড়হিম 'হিট অ্যান্ড রান'!

Gurugram Hit-and-Run: বাইকের ক্যামেরায় ধরা পড়া দুর্ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই পুলিস স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা করেছে। সেনাকর্মী বলে দাবি করা গাড়ির মালিক জানিয়েছেন, তাঁর বন্ধুর মাধ্যমে অন্য এক ব্যক্তি গাড়িটি নিয়েছিলেন।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 14, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 03:16 PM IST
পিছু নিল বেপরোয়া গাড়ি, মুহূর্তে ছিটকে গেলেন তরুণী বাইকার: রাস্তায় হাড়হিম 'হিট অ্যান্ড রান'!

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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