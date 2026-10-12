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বাবা সব সামলে নেবে! বেপরোয়া গাড়ির বলি ৩ পড়ুয়া, ঘাতক চালকের দম্ভে ফুঁসছে জনতা

Terrible Road Accident: বেপরোয়া গতিতে তিন পড়ুয়াকে পিষে দিল মত্ত যুবক। তারপর গলা চড়াও করে হুমকি, 'বাবা সব সামলে নেবে।' পুলিসের কাছে অভিযুক্ত যুবক স্বীকার করে যে, দুর্ঘটনার আগে সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 12, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Oct 12, 2026, 11:34 AM IST
বাবা সব সামলে নেবে! বেপরোয়া গাড়ির বলি ৩ পড়ুয়া, ঘাতক চালকের দম্ভে ফুঁসছে জনতা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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