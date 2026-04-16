Pickup Van Truck Clash: সাতসকালে ট্যাঙ্কারে গিয়ে মারল তীর্থযাত্রী বোঝাই পিকআপ ভ্যান, ভয়ংকর সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু ৮ জনের

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 16, 2026, 09:57 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ট্যাঙ্কারে গিয়ে ধাক্কা মারল তীর্থযাত্রী বোঝাই পিকআপ ভ্য়ান। প্রবল ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গেল গাড়িটি। ঘটনাস্থালেই ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। পরে হাসপাতালে মারা গিয়েছেন আরও ৩ জন। আহত ১২ জনেরও বেশি। বৃহস্পতিবার সাত সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের মন্ত্রণালয়ম মণ্ডলের চিলাকালাডোনা গ্রামে।  জায়গাটি অন্ধ্র-কর্ণাটক সীমান্ত।

পুলিস সূত্রে খবর, কর্ণাটকের চিকমাগালুরু থেকে আসছিলেন ওই তীর্থযাত্রী বোঝাই পিকআপ ভ্য়ানটি। পথে চিলাকালাডোনা গ্রাম প্রবল বেগে ধাক্কা মারে একটি ট্যাঙ্কারকে। প্রবল ধাক্কায় গাড়িটির সামনের অংশ ভেঙে ভেতরে চলে আসে। গাড়ির মধ্যেই তালগোল পাকিয়ে যান যাত্রীরা। অনেক গাড়ি থেকে ছিটকে বাইরে পড়ে যান। ঠিক কী কারণে এমন ভয়ংকর দুর্ঘটনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পুলিসের দাবি ঘটনাস্থলেই ৫ জনের মৃত্যু হয়। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় এমিগানুর সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে ৩ জনের মৃত্যু হয়। আহত ১০-১২ জন। এদের অনেকের আঘাত গুরুতর।

অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার ওই মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে নিহতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে এককালীন আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ জানানো হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার এই দুর্ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। দুর্ঘটনায় যাঁরা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমি সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

পুলিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পিকআপ ভ্যানে করে ২১ জন যাত্রী মন্ত্রালয়ম গ্রামের শ্রী রাঘবেন্দ্র স্বামী মঠে যাচ্ছিলেন। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সাথে তাদের গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার সময় ওই ছোট গাড়িটিতে মোট ২১ জন যাত্রী ছিলেন।

ইয়েম্মিগানুর সাব-ডিভিশনের ডিএসপি ভার্গবী জানিয়েছেন যে, আহতদের মধ্যে সাতজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুর্নুলে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া আরও চারজন একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। একজনের অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। তিনি আরও জানান, তদন্তের পর এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

পুলিশের সূত্রে জানা গেছে, ট্রাকটি বিদার থেকে তুমাকুরুর দিকে যাচ্ছিল। অন্যদিকে, পুণ্যার্থীদের গাড়িটি দর্শনের জন্য মন্ত্রালয়মের দিকে যাচ্ছিল।

খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। নিহতদের দেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই একটি মামলা দায়ের করেছে এবং দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে।

