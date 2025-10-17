Spiti Valley: হিমাচলের স্পিতি স্বপ্নের দেশ ছিলই, এবার সেই স্বর্গে আরও দ্যুতি যোগ করল 'শীতল মরু'র বিরল শোভা...
Indias First Cold Desert Biosphere Reserve: অবিশ্বাস্য এই হিমাচল। পেল ইউনেসকোর বিশেষ স্বীকৃতি। যেসব অঞ্চলে বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য খুব ভালোভাবে সংরক্ষিত হয়, ইউনেসকো সেগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করে 'বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ' ঘোষণা করে। হিমাচলের স্পিতির এই ঠান্ডা মরুভূমি প্রায় ৭৭০০ স্কোয়্যার কিমি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। এক আশ্চর্য দেশ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হিমাচল প্রদেশের লাহুল স্পিতি ভ্যালি (Himachal Pradesh’s Spiti Valley) দারুণ এক স্বীকৃতি পেল। স্পিতি ভ্যালি হল 'ভারতের প্রথম কোল্ড ডেজার্ট বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ' (India’s first Cold Desert Biosphere Reserve)। এই তকমা স্পিতি পেল ইউনেসকোর (UNESCO) 'ম্যান অ্যান্ড দ্য বায়োস্ফিয়ার প্রোগ্রামে'র (Man and the Biosphere Programme) আওতায়। এর ফলে ভারতে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের সংখ্যা দাঁড়াল ১৮টি।
শীতল মরু
হিমাচল প্রদেশের লাহুল স্পিতি ভ্যালি ভারতের প্রথম কোল্ড ডেজার্ট বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হিসেবে চিহ্নিত হল। চিহ্নিত করল ইউনেস্কো। সম্প্রতি চীনের হাংঝৌ প্রদেশে আয়োজিত ৩৭ তম ম্যান এন্ড দ্য বায়োস্ফিয়ার শীর্ষক অনুষ্ঠানে ইন্টারন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটিং কাউন্সিলের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে ঘোষণা করা হয়। এর ফলে ভারতে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের সংখ্যা দাঁড়াল ১৩টি।
বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য
যেসব অঞ্চলে বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য খুব ভালোভাবে সংরক্ষিত হয়, ইউনেস্কো সেগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করে 'বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ' হিসেবে ঘোষণা করে। হিমাচলের স্পিতির এই ঠান্ডা মরুভূমি প্রায় ৭৭০০ স্কোয়্যার কিমি অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। এর মধ্যে ৭,৫৯১ কিমি স্পিতি ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশনের অন্তর্গত। এর সঙ্গে জুড়ে রয়েছে বরচালা পাস, সারচু, ভরতপুরের মতো জায়গা এবং লাহুলের বনাঞ্চল।
আশ্চর্য স্পিতি
স্পিতির এই অংশে রয়েছে একটি কোর জোন, রয়েছে বাফার জোন। স্পিতি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৩০০-৬৬০০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এক ভূখণ্ড। যে-ভূখণ্ড জুড়ে রয়েছে পর্বত ও সমতলভূমি, অরণ্য ও নদী। এই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভে উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী উভয়ই সংরক্ষিত হবে। পাশাপাশি এখানে মানবজীবনও যাতে সুরক্ষিত থাকে, সেটাও দেখা হবে।
আরও বায়োস্ফিয়ার
এর আগে যেসব অঞ্চল বায়োস্ফিয়ারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেগুলি হল-- নীলগিরি (তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্নাটক), গালফ অব মান্নার (তামিলনাড়ু), সুন্দরবন (পশ্চিমবঙ্গ), নকরেক (মেঘালয়), নন্দা দেবী (উত্তরাখণ্ড), গ্রেট নিকোবর (আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ), সিমলিপাল (ওড়িশা), পাঁচমারি (মধ্যপ্রদেশ), আচানকমার-অমরকণ্টক (ছত্তীসগড়/মধ্যপ্রদেশ), অগস্ত্যমালাই (তামিলনাড়ু/কেরল), কাঞ্চনজঙ্ঘা (সিকিম), পান্না (মধ্যপ্রদেশ), কচ্ছ (গুজরাত), দিহাং-দিবাং (অরুণাচল), মানস (অসম) ইত্যাদি।
