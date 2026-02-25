English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • দেশ
SSC Case Update: বিগ আপডেট! অগুনতি চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্য়ত্‍ অন্ধকারে? প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বড় নির্দেশ রাজ্যকে...

Primary Teacher Recruitment Scam: রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়োগের অস্বচ্ছতা এবং আইনি জটিলতা নিয়ে দীর্ঘ টালবাহানার পর এবার বড়সড় প্রশ্নের মুখে পড়ল সরকার। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 25, 2026, 07:26 PM IST
রাজীব চক্রবর্তী: পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে জটিলতা যেন কাটতেই চাইছে না। এবার ২০১০ সালের ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন (NCTE) আইন কার্যকর হওয়ার পরও কেন পুরনো বিধিতে নিয়োগ সম্পন্ন হলো, তা নিয়ে রাজ্য সরকারকে কড়া প্রশ্নের মুখে দাঁড় করালো দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়োগের অস্বচ্ছতা এবং আইনি জটিলতা নিয়ে দীর্ঘ টালবাহানার পর এবার বড়সড় প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্য সরকার। 

ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন (NCTE) অ্যাক্ট ২০১০ সালে সারা দেশে কার্যকর হওয়ার পরেও কোন যুক্তিতে রাজ্য পুরনো বিধিতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করল, তা নিয়ে জবাব চাইল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার বিচারপতি জে. কে. মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি অতুল এস. চান্দুরকারের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার শুনানিতে রাজ্যের অবস্থান জানতে চেয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছে।

মামলার প্রেক্ষাপট ও আইনি বিতর্ক

ঘটনার সূত্রপাত ২০০৯ সালে। সেই সময় বাম আমলের শেষের দিকে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা-সহ মোট চারটি জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। তদানীন্তন নিয়ম অনুযায়ী, এই পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। কিন্তু এর ঠিক এক বছরের মাথায়, অর্থাৎ ২০১০ সালে NCTE-র নয়া নিয়ম কার্যকর হয়, যেখানে শিক্ষকতার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা এবং প্রশিক্ষণের মানদণ্ড আমূল বদলে দেওয়া হয়েছিল।

পরবর্তীতে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ২০০৯ সালের সেই নিয়োগ প্রক্রিয়াটি বাতিল করে দেয় বর্তমান সরকার এবং ২০১৪ সালে নতুন করে নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অভিযোগ উঠেছে, সেই সময় দক্ষিণ ২৪ পরগণা-সহ বিভিন্ন জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ (DPSC) এনসিটিই-র নতুন গাইডলাইন বা নিয়ম উপেক্ষা করে ২০০৯ সালের পুরনো মাধ্যমিক পাসের মানদণ্ডেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিল। এর ফলে বহু যোগ্য প্রার্থী বঞ্চিত হন বলে অভিযোগ ওঠে এবং বিষয়টি আদালতের দ্বারস্থ হয়।

আদালতের পর্যবেক্ষণ

এ দিন শুনানির সময় বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী প্রশ্ন তোলেন,যখন দেশজুড়ে একটি কেন্দ্রীয় আইন (NCTE Act) কার্যকর হয়ে গিয়েছে, তখন রাজ্য সরকার কী ভাবে তার আগের মানদণ্ডে নিয়োগের অনুমোদন দিতে পারে? বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানতে চায়, নতুন বিধি জারি হওয়ার পর আগের মানদণ্ডে নিয়োগ করার আইনি ভিত্তি ঠিক কী ছিল?

মামলাকারীদের পক্ষে অভিযোগ করা হয়েছে যে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার অনেক প্রার্থী নতুন নিয়ম অনুযায়ী সম্পূর্ণ যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ব্রাত্য রাখা হয়েছে এবং পুরনো জমানার নিয়মে পছন্দের প্রার্থীদের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এটি সরাসরি 'শিক্ষার অধিকার আইন' (RTE Act) এবং এনসিটিই বিধির লঙ্ঘন বলে দাবি করেছেন মামলাকারীরা।

নথিপত্র পেশের নির্দেশ

সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এ দিনের শুনানিতে কেবল মৌখিক জবাবে সন্তুষ্ট হয়নি। আদালত আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকার-সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে বিস্তারিত হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। একইসঙ্গে আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে:

১. ২০০৯ সালের প্রথম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি থেকে শুরু করে পরবর্তী সমস্ত সরকারি নির্দেশিকা আদালতের সামনে পেশ করতে হবে।

২. নিয়োগ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি নথি এবং সেই সময় এনসিটিই-র যে বিধি কার্যকর ছিল, তার সঙ্গে রাজ্যের নিয়োগ পদ্ধতির তুলনামূলক তথ্য দিতে হবে।

৩. 'রাইট অফ চিলড্রেন টু ফ্রি অ্যান্ড কমপালসরি এডুকেশন অ্যাক্ট' (RTE)-এর প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি এই নিয়োগের ক্ষেত্রে কীভাবে পালিত হয়েছে বা হয়নি, তাও খতিয়ে দেখা হবে।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য এই মামলাটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ইতিমধ্যে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের একাধিক হেভিওয়েট নেতা এবং আধিকারিক জেলবন্দি। এর মধ্যে নতুন করে ২০০৯-২০১৪ পর্বের নিয়োগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের এই কড়া অবস্থান নবান্নের জন্য নতুন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি প্রমাণিত হয় যে এনসিটিই-র নিয়ম লঙ্ঘন করে নিয়োগ হয়েছে, তবে কয়েক হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি জীবন ফের অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে।

অন্যদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার বঞ্চিত প্রার্থীদের জন্য এটি একটি বড় আশার আলো। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা আইনি লড়াইয়ের পর শীর্ষ আদালতের এই হস্তক্ষেপ তাঁদের দাবিকে আইনি সিলমোহর দিতে পারে বলে মনে করছেন আইনজ্ঞরা।

পরবর্তী পদক্ষেপ

আদালত আগামী তিন সপ্তাহ পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি গ্রহণ করবে। ওই সময়ের মধ্যে রাজ্যকে উপযুক্ত যুক্তি ও তথ্য দিয়ে হলফনামা জমা দিতে হবে। কেন কেন্দ্রের নির্দিষ্ট করে দেওয়া মানদণ্ডের চেয়ে রাজ্যের পুরনো নিয়মকে প্রাধান্য দেওয়া হলো, তার সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারলে রাজ্য সরকারকে বড়সড় আইনি ধাক্কা খেতে হতে পারে।

সাধারণ মানুষ এবং চাকরিপ্রার্থীদের এখন একটাই নজর—নবান্ন সুপ্রিম কোর্টে নিজেদের স্বপক্ষে কী যুক্তি খাড়া করে এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালত প্রাথমিক নিয়োগের এই জট শেষ পর্যন্ত কী ভাবে কাটায়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

