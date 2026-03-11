SSC Recruitment: SSC-তে বিরাট নিয়োগ- ১৫,১৩০ শূন্যপদ, কবে থেকে কীভাবে আবেদন করবেন? জানুন

SSC Recruitment: SSC-তে বিরাট নিয়োগ- ১৫,১৩০ শূন্যপদ, কবে থেকে কীভাবে আবেদন করবেন? জানুন
SSC CGL 2025 15130 vacancy, how to apply: জেনারেল, ওবিসি, এসসি এবং এসটি- সব ধরনের প্রার্থীরাই ১৫,১৩০ শূন্যপদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। কোন ক্যাটেগরিতে কত শূন্যপদ? কীভাবে আবেদন করবেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সুখবর। কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে বিরাট নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি। বড় মাপের নিয়োগ করতে চলেছে SSC। স্টাফ সিলেকশন কমিশন কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল (CGL)-এর জন্য ১৫,১৩০ শূন্যপদের তালিকা প্রকাশ করেছে। জেনারেল, ওবিসি, এসসি এবং এসটি- সব ধরনের প্রার্থীরাই এই শূন্যপদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ এবং সংস্থায় এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে চাকরিপ্রার্থীদের।
কীভাবে আবেদন করবেন?
অনলাইনে আবেদন করা যাবে। ssc.gov.in- এই ওযেবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন চাকরিপ্রার্থীরা। চলতি মার্চ মাসেই খুলে যাবে আবেদনের পোর্টাল। চাকরিপ্রার্থীরা পোর্টালে গিয়ে তাদের পছন্দের পদ নির্বাচন করার সুযোগ পাবেন। কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ‘অপশন-কাম-পছন্দ’ উইন্ডোটি মার্চ মাসে খুলবে। একটি নমুনা SSC CGL ফর্ম ওয়েবসাইটে আপলোডও করা হয়েছে প্রার্থীদের সুবিধার্থে।
আবেদন করার ওয়েবসাইট: ssc.gov.in
কোন ক্যাটেগরিতে কত শূন্যপদ?
মোট ১৫,১৩০ শূন্যপদের মধ্যে সর্বাধিক ৬,৪৬৪টি জেনারেল। ৩,৮৩৪টি শূন্যপদ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (OBC)-র জন্য, ২,২২৩টি শূন্যপদ তফসিলি জাতি (SC) এবং ১,১৩৪টি শূন্যপদ তফসিলি উপজাতির (ST)-র জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া ১,৪৭৫টি শূন্যপদ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বা EWS প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। SSC CGL পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ মন্ত্রক, আয়কর বিভাগ, আবগারি বিভাগ ও CBI-এর গ্রুপ ‘B’ এবং গ্রুপ ‘C’ পদে কাজের সুযোগ পাবেন।
প্রত্যেক শূন্যপদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শারীরিক সক্ষমতার মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কমিশন। কমিশন আরও জানিয়েছে,‘অপশন-কাম-পছন্দ’ ফর্মটি ফিলআপ করে ফাইনাল সাবমিশনের পর তাতে আর কোনও পরিবর্তন করা হবে না। তাই ফাইনাল সাবমিশনের আগে সতর্ক হোন। ভালো করে মিলিয়ে নিন সমস্ত তথ্য। কারণ নথি যাচাইয়ের সময় যদি কোনও প্রার্থী কোনও পদের জন্য অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে সেই প্রার্থীকে তাৎক্ষণিক বাতিল করা হবে।
