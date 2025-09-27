English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Stampede in Vijay Rally: অভিনেতা থালাপথি বিজয়ের সমাবেশে প্রবল হুড়োহুড়ি, পদপিষ্ট হয়ে মৃত কমপক্ষে ৩১

Stampede in Vijay Rally: পুলিসের কাছে সভার অনুমতি নেওয়ার সময়ে টিভিকে-র তরফে বলা হয়েছিল সভায় লোক হতে পারে খুব বেশি হলে ১০ হাজার। কিন্তু পুলিসের বক্তব্য, সভায় চলে আসেন কমপক্ষে ৫০,০০০ মানুষ

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 27, 2025, 10:52 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর ঘটনা! দক্ষিণী অভিনেতা ও তামিলাগা ভেট্টরি কাঝাগম (Tamilaga Vettri Kazhagam) বা টিভিকে পার্টি প্রধান থালাপথি বিজয়ের সমাবেশে তুমুল হুড়োহুড়ি। কারুরের ওই ঘটনায় আপাতত কমপক্ষে ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। এদের মধ্যে শিশুরাও রয়েছে। ভিড়ের চাপে বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ধাক্কাধাক্কি দেখে বক্তব্য থামিয়ে দিতে বাধ্য হন বিজয় ওরফে থালাপথি বিজয়। অনেকে ভিড়ের চাপে অজ্ঞান হয়ে যান। মর্মান্তিক ওই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আহতদের দ্রুত চিকিত্সার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ঘটনাস্থলে যেতে নির্দেশ দেন।

পুলিসের কাছে সভার অনুমতি নেওয়ার সময়ে টিভিকে-র তরফে বলা হয়েছিল সভায় লোক হতে পারে খুব বেশি হলে ১০ হাজার। কিন্তু পুলিসের বক্তব্য, সভায় চলে আসেন কমপক্ষে ৫০,০০০ মানুষ। পাশাপাশি বিজয় সভায় আসেন অনেক দেরিতে। তাতেই আরও ভিড় জমে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। 

ডিএমকে নেতা ভি স্যান্থিল বালাজি সংবাদমাধ্যমে বলেন, পদপিষ্টের ঘটনায় কমপক্ষে ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৫৮ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জেলা শাসক এবং আমাকে মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাস্থলে যেতে বলেছেন। আগামিকাল মুখ্যমন্ত্রী নিজে আহতদের পরির্দশনে আসবেন। এখনওপর্যন্ত ৪৬ জনকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ১২ জনকে ভর্তি করা হয়েছে সরকারি হাসপাতালে।

বালাজি আরও বলেন, নামাক্কাল ও সালেম জেলা থেকে সরকারি ডাক্তারদের কারুরে যেতে বলা হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে বলা হয়েছে পদপিষ্ট হয়ে যারা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তাদের কাছ থেকে যেন টাকা না নেওয়া হয়। আহতদের দ্রুত চিকিত্সা শুরু হয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা আর বাড়ছে না।

Tamil Nadu Stampede, Actor Vijay, Thalapathy Vijay, Vijay Rally Stampede
