Venkateswara Swamy Temple Stampede: মন্দিরে ভক্তদের ভিড়ে ভাঙল রেলিং! ঘটনাস্থলেই পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ১ শিশু-সহ বহু....

Venkateswara Swamy Temple Stampede: মন্দিরে ভক্তদের ভিড়ে ভাঙল রেলিং! ঘটনাস্থলেই পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ১ শিশু-সহ বহু....
Venkateswara Swamy Temple Tragedy: পুলিস সুপার কে ভি মহেশ্বর রেড্ডি বলেন, মন্দিরটি তৈরি হয়েছে মূল ভবনের দোতলায়। মন্দিরে যেতে গেলে ২০টি সিঁড়ি চড়তে হয়। সিঁড়িতে একটি রেলিং ছিল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন ৯ জন। এদের মধ্যে শিশুও রয়েছে। শনিবার সকালে ওই দুর্ঘটনা ঘটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলায়। ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে ওই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। এদের মধ্যে ৮ জন মহিলা ও ১ জন শিশু।
VIDEO | Andhra Pradesh: Stampede reported at Venkateswara Temple in Kashibugga in Srikakulam district; several devotees injured, rushed to hospital. More details are awaited.
কীভাবে এমন দুর্ঘটনা? শনিবার সাধারণত হাজার তিনেক মানুষের সমাগম হয় ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে। কিন্তু শনিবার একাদশী থাকার জন্য পুজো দিতে জড়ো হন প্রায় ১০,০০০ বেশি মানুষ। অধিকাংশ মানুষই এদিন উপবাস করে ছিলেন। তাই অনেকেরই পুজো দেওয়ার তাড়া ছিল। আর তার মধ্যে মন্দিরের সিঁড়ির রেলিং ভেঙে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সেই গোলমালের মধ্যে পড়ে পদপিষ্ট হয়ে যান অনেকে।
ঘটনার পরপরই আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মন্দির কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। মাত্র ৪ মাস আগে ১২ একর জমির উপরে তৈরি হওয়া এই মন্দির পূণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। শ্রীকাকুলাম জেলায় কাশীবাগ্গায় এই মন্দিরটি আসবে ব্যক্তি মালিকানাধীন। পুলিস সূত্রে খবর, ওই জমায়েতের জন্য কোনও আগাম অনুমতি নেওয়া হয়নি। যে জায়গায় পূণ্যার্থীরা জমায়েত গিয়েছিলেন সেই জায়গাটিও এখনও সম্পূর্ণভাবে তৈরি করা শেষ হয়নি।
শ্রীকাকুলাম জেলার পুলিস সুপার কে ভি মহেশ্বর রেড্ডি বলেন, মন্দিরটি তৈরি হয়েছে মূল ভবনের দোতলায়। মন্দিরে যেতে গেলে ২০টি সিঁড়ি চড়তে হয়। সিঁড়িতে একটি রেলিং ছিল। সেটি খুব একটা শক্তপোক্ত ছিল না। সেটিই ভেঙে যায়। তার ফলেই কিছু পূর্ণার্থী পড়ে যান। তার পরই হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনার জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষের দায় রয়েছে। ফলে তাদের কয়েকজনকে জেরা করা হচ্ছে।
এখনওপর্য়ন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী পদপিষ্টের ওই ঘটনায় ২৫ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্য়ে রয়েকজনকে অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি লিখেছেন, ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে যে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছে তা মর্মান্তিক। প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছি যাতে আহতদের দ্রুত চিকিত্সা হয়।
