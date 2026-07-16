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পুরীতে ভয়ংকর ভিড়ে মহা বিপত্তি! পদপিষ্টের মর্মান্তিক ঘটনা! কত মৃত্য়ু? ১২০ জন হাসপাতালে...শ্রীক্ষেত্রে আতঙ্ক

Stampede-like Situation at Puri: জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবের পুণ্যলগ্নে পুরীতে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। রথ টানার সময় শ্রীক্ষেত্র পুরীর 'বড়দণ্ডে'তথা গ্র্যান্ড রোডে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপচে-পড়া ভিড়ের মধ্যে হঠাৎই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় এবং তৈরি হয় ঘোর বিশৃঙ্খল পরিবেশ। পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। চরম বিশৃঙ্খলার জেরে দমবন্ধ হয়ে এক পুণ্যার্থীর মৃত্যুও ঘটে। ২০০ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্তত ৩০ থেকে ৪০ জন ভক্ত গুরুতর অসুস্থ ও আহত হয়েছেন বলে খবর। তবে, শেষ পর্যন্ত পাওয়া খবরে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, একজনও মারা যাননি।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 16, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:12 PM IST
পুরীতে ভয়ংকর ভিড়ে মহা বিপত্তি! পদপিষ্টের মর্মান্তিক ঘটনা! কত মৃত্য়ু? ১২০ জন হাসপাতালে...শ্রীক্ষেত্রে আতঙ্ক
Image Credit: প্রচণ্ড গরমে ভিড়ে ধাক্কাধাক্কিতে মাটিতে পড়ে যান কেউ কেউ, অনেকেই জ্ঞান হারান!Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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