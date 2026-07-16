/পুরীতে ভয়ংকর ভিড়ে মহা বিপত্তি! পদপিষ্টের মর্মান্তিক ঘটনা! কত মৃত্য়ু? ১২০ জন হাসপাতালে...শ্রীক্ষেত্রে আতঙ্ক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবের পুণ্যলগ্নে পুরীতে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। রথ টানার সময় শ্রীক্ষেত্র পুরীর 'বড়দণ্ডে'তথা গ্র্যান্ড রোডে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপচে-পড়া ভিড়ের মধ্যে হঠাৎই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় এবং তৈরি হয় ঘোর বিশৃঙ্খল পরিবেশ। পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। চরম বিশৃঙ্খলার জেরে দমবন্ধ হয়ে এক পুণ্যার্থীর মৃত্যুও ঘটে। মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ আছে। কেউ বলছেন, একজনও মারা যাননি, তবে একজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। আবার শোনা যাচ্ছে, ২ জন মারা গিয়েছেন। এদিকে, ঘটনায় ২০০ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মতান্তরে সংখ্যাটা ১২০ জন। তবে এর মধ্যে অন্তত ৩০ থেকে ৪০ জন ভক্ত গুরুতর অসুস্থ ও আহত হয়েছেন বলে খবর। তবে, শেষ পর্যন্ত পাওয়া খবরে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, একজনও মারা যাননি।
কী ঘটেছিল?
সূত্রের খবর, আজ, বৃহস্পতিবার রথযাত্রার উৎসবের দিন বিকেলে যখন ভগবান বলভদ্রের ‘তালধ্বজ’ রথ টানার প্রক্রিয়া শুরু হয়, তখন রথের দড়ি ছোঁয়ার জন্য ভক্তদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ও হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। একদিকে লক্ষাধিক মানুষের জমায়েত, অন্য দিকে তীব্র গরম ও অত্যধিক আর্দ্রতার কারণে সেখানে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ তৈরি হয়। ভিড়ের চাপে বেশ কয়েকজন প্রবীণ ও মহিলা ভক্ত মাটিতে পড়ে যান এবং অনেকে জ্ঞান হারান। এর ফলে চারিদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতি দ্রুত পদপিষ্ট হওয়ার মতো আকার নেয়।
হতাহত ও উদ্ধারকার্য
দুর্ঘটনায় ওড়িশার বলাঙ্গির জেলার বাসিন্দা ললিত বাগার্তি নামে এক ভক্তের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রশাসনসূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার পরপরই কর্তব্যরত পুলিসকর্মী, র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স এবং স্বেচ্ছাসেবকরা দ্রুত উদ্ধারকাজে নামেন। ভিড় ঠেলে অসুস্থ ও আহতদের উদ্ধার করে স্ট্রেচারের মাধ্যমে দ্রুত পুরী জেলা সদর হাসপাতালে (DHH) নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকদের একাংশের মতে, বেশিরভাগ ভক্তই অতিরিক্ত ভিড় এবং অক্সিজেনের অভাবে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।
মুখ্যমন্ত্রীর শোকপ্রকাশ
ঘটনার খবর পেয়েই ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি শোক প্রকাশ করেন। তিনি মৃত ভক্তের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি মৃতের পরিবারের জন্য উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য দফতরকে নির্দেশ দেন যাতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রতিটি আহত ভক্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পান এবং সর্বোত্তম চিকিৎসা পান।
দ্রুত পরিস্থিতি সামাল
তবে স্পেশাল রেসকিউ ইউনিট তথা এসআরইউ (SRU)-র তরফে দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। সাময়িক এই দুর্ঘটনার পরেই পুলিস ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারা দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। তৈরি হয় কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপ। ভক্তদের সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড় করিয়ে আবার আগের মতো রথযাত্রার আচার-অনুষ্ঠান স্বাভাবিক করা হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)