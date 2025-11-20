English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Stock market India: শেয়ার বাজারে ঊর্ধ্বগতি, নিফটি ছুঁল ২৬,১০০! ট্রাম্পের হুমকিতেও দমছে না দালাল স্ট্রিট...

Market trends 2025: ২০ নভেম্বর ২০২৫ ভারতীয় শেয়ার বাজারে ঊর্ধ্বগতি দেখা যায়, নিফটি ৫০ ছুঁয়েছে ২৬,১০০ এবং সেনসেক্স ৮৫,৩৪৬ পয়েন্টে পৌঁছেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুল্ক হুমকির মধ্যেও ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির অগ্রগতি বাজারে আশাবাদী মনোভাব বজায় রেখেছে এখনো।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 20, 2025, 06:50 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সপ্তাহের শেষ দিকে এসে দালাল স্ট্রিটে দেখা গেল ইতিবাচক সাড়া। বৃহস্পতিবার সকালে বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই নিফটি ৫০ পৌঁছে গেল ২৬,১০০-এর কাছাকাছি, আর সেনসেক্স বেড়ে দাঁড়াল ৮৫,৩৪৬.৬২ পয়েন্টে। যা আগের দিনের তুলনায় প্রায় ১৬০ পয়েন্ট বেশি। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্ক নীতির সম্ভাবনার মধ্যেও ভারতীয় বাজারে এই ঊর্ধ্বগতি।

বিশেষজ্ঞ ড. ভি কে বিজয়কুমার (Geojit Financial Services এর চিফ ইনভেস্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজিস্ট) জানিয়েছেন, 'বাজারে বুলিশ ট্রেন্ড বজায় রয়েছে। ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির প্রথম পর্যায়ের অগ্রগতি এবং ঘরোয়া অর্থনীতির স্থিতিশীলতা এই ঊর্ধ্বগতির মূল চালিকাশক্তি।'

তবে এই ইতিবাচক প্রবণতার মধ্যেও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রয়েছে সতর্কতা। কারণ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, ভারতীয় পণ্যের উপর ২৫% ট্যারিফ আরোপ করা হতে পারে, যা দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে পারে। যদিও এই ঘোষণার পরও বাজারে বড়সড় পতন দেখা যায়নি, বরং বিনিয়োগকারীরা আশাবাদী যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব।

বিশ্লেষকদের মতে, ভারতীয় বাজারে এই মুহূর্তে শক্ত ভিত তৈরি হয়েছে। ব্যাংকিং, তথ্যপ্রযুক্তি ও এফএমসিজি সেক্টরে ভালো পারফরম্যান্স বাজারকে চাঙ্গা রাখতে সাহায্য করছে। পাশাপাশি, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহও বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

এদিন সকাল ৯:১৮ নাগাদ নিফটি ৫০ ছিল ২৬,০৯৫.৮০ পয়েন্টে, যা আগের দিনের তুলনায় ৪৩ পয়েন্ট বা ০.১৭% বেশি। সেনসেক্স ছিল ৮৫,৩৪৬.৬২ পয়েন্টে, যা ১৬০ পয়েন্ট বা ০.১৯% ঊর্ধ্বে। এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট, বাজারে রয়েছে স্থিতিশীলতা ও ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা।

বিশেষজ্ঞরা আরও বলছেন, 'যদিও আন্তর্জাতিক বাজারে অনিশ্চয়তা রয়েছে, তবে ভারতীয় অর্থনীতির ভিত মজবুত। ফলে দীর্ঘমেয়াদে বাজারে ইতিবাচক প্রবণতা বজায় থাকবে বলেই আশা করা যায়।'

তবে বিনিয়োগকারীদের জন্য পরামর্শ, বাজারে হঠাৎ ওঠানামার সম্ভাবনা থাকায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বিশেষ করে, ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক নীতি ও ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ বাজারের গতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এখন দেখার, আগামী দিনে এই গতি বজায় থাকে কি না।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Nifty50BSE Sensexdalal streetIndian equitiesStock market IndiaNovember 20 2025Market rallyGlobal markets impactTrump tariffsIndia-US trade dealInvestor sentimentFinancial news IndiaEconomic outlookTrade policy effectsMarket trends 2025
