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রাম মন্দিরের চুরি যাওয়া সোনা গলিয়ে বিস্কুট করার ছক! প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা?

 Ayodhya Ram Temple: টাকা উদ্ধার হলেও রাম মন্দির থেকে চুরি যাওয়া সোনার এখনও কোনও হদিশ নেই। এই অবস্থায় তদন্তকারীদের অনুমান, চুরি যাওয়া সোনা গলিয়ে তা সোনার বিস্কুটে পরিণত করা হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 04, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:18 PM IST
রাম মন্দিরের চুরি যাওয়া সোনা গলিয়ে বিস্কুট করার ছক! প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা?
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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রাম মন্দিরের চুরি যাওয়া সোনা গলিয়ে বিস্কুট করার ছক! প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা?
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