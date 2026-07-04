/রাম মন্দিরের চুরি যাওয়া সোনা গলিয়ে বিস্কুট করার ছক! প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অযোধ্যার রাম মন্দিরের অনুদানের সোনা-রূপো চুরি এবং কোটি কোটি টাকা তছরুপের ঘটনা এবার আরও চাঞ্চল্যকর মোড় নিয়েছে। সম্প্রতি তদন্তকারীদের সন্দেহ, চুরির প্রমাণ লোপাট করতে মন্দিরের সোনা গলিয়ে সোনার বিস্কুটে পরিণত করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ সরকারের তৈরি করে দেওয়া বিশেষ তদন্তকারী দল এখন এই নতুন দিকটি খতিয়ে দেখছে।
সোনা গলিয়ে বিস্কুট বানানোর ছক!
অভিযুক্তদের খোঁজে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়েও চুরি যাওয়া গয়না উদ্ধার করা যায়নি। এর পরেই সিট কর্মকর্তাদের সন্দেহ হয়, মূল গয়না বা অলঙ্কারের পরিচয় মুছে দিতে সেগুলিকে গলিয়ে সোনা ও রূপোর বিস্কুট বানিয়ে ফেলা হয়েছে, যাতে পুলিস সহজে তা চিহ্নিত করতে না পারে।
মিন্ট এবং ব্যাংক লেনদেনের ওপর নজর
তদন্তের স্বার্থে সিট টিম রাম মন্দিরে গিয়ে সেখানকার ইন-চার্জ কে.ডি. বাবুকে জেরা করেছে। ভক্তদের দেওয়া সোনা-রূপো কীভাবে রাখা হত, তার সমস্ত রেকর্ড চাওয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারি খনি ও মুদ্রণ সংস্থা এবং ব্যাংকে যে পরিমাণ সোনা-রূপো পাঠানো হয়েছিল, তার সমস্ত লেনদেনের হিসেব মেলানো হচ্ছে। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আগে প্রায় ৯৪৪ কেজি রূপো পরীক্ষার জন্য সরকারি 'মিন্ট'-এ পাঠানো হয়েছিল।
অডিটের মুখে ৫ বছরের হিসেব
তদন্তে জানা গিয়েছে, রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট তাদের ত্রৈমাসিক বৈঠকে টাকার হিসেব রাখলেও, সোনা-রূপোর মজুত বা মূল্যায়নের বিস্তারিত খতিয়ান নিয়মিত এজেন্ডায় থাকত না। এই গাফিলতির কারণে এবার গত ৫ বছরের আয়-ব্যয়, মন্দির নির্মাণ খরচ এবং ভক্তদের দেওয়া সমস্ত মূল্যবান উপহারের নতুন করে ‘রি-অডিট’ করা হচ্ছে।
গ্রেফতার এবং রাজনৈতিক তোলপাড়
৭ জুন এই আর্থিক কেলেঙ্কারী সামনে আসার পর, ২৫ জুন একটি এফআইআর দায়ের হয়। অনুদান গোনার কাজের সঙ্গে যুক্ত অবিনাশ শুক্লা সহ এখনও পর্যন্ত মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অবিনাশের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে।
এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ট্রাস্টের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই এবং প্রাক্তন ট্রাস্টি অনিল মিশ্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তারা দুজনেই পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন, যা আগামী ৬ জুলাইয়ের বৈঠকে চূড়ান্ত হতে পারে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস এই পুরো দুর্নীতির সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে তদন্তের দাবি তুলেছে।
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