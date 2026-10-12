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দেবীপক্ষের শুরুতেই মারাত্মক ঘটনা: রক্তাক্ত সংঘর্ষ, পিটিয়ে মারা হল প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ককে-- মৃত্যুর নেপথ্যের চাঞ্চল্যকর তথ্য

EX BJP MLA Atar Singh Bhadana mysterious death: এই হামলায় প্রাক্তন বিধায়ক এবং তাঁর দেহরক্ষী বা অ্যাসোসিয়েট (Associate) গগন শর্মা গুরুতর জখম হন। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তাঁদের স্থানীয় বৈর (Weir) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে অতর সিং ভাদানাকে জয়পুরের এসএমএস হাসপাতালে (SMS Hospital Jaipur) রেফার করা হয়, সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 12, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 01:52 PM IST
দেবীপক্ষের শুরুতেই মারাত্মক ঘটনা: রক্তাক্ত সংঘর্ষ, পিটিয়ে মারা হল প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ককে-- মৃত্যুর নেপথ্যের চাঞ্চল্যকর তথ্য

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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মারাত্মক ঘটনা: রক্তাক্ত সংঘর্ষ,পিটিয়ে মারা হল প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ককে,মৃত্যুর কারণ
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