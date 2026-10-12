/দেবীপক্ষের শুরুতেই মারাত্মক ঘটনা: রক্তাক্ত সংঘর্ষ, পিটিয়ে মারা হল প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ককে-- মৃত্যুর নেপথ্যের চাঞ্চল্যকর তথ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজস্থানের (Rajasthan) ভরতপুর (Bharatpur) জেলায় পাথর খাদান এবং ক্রাশার প্ল্যান্ট চালু করাকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সংঘর্ষ। প্রাণ হারিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক (Ex-BJP MLA) অতর সিং ভাদানা (Atar Singh Bhadana)। রবিবার গভীর রাতে এই নৃশংস হামলায় গুরুতর জখম হন তিনি। স্থানীয় গ্রামবাসীদের এক দল তাঁর উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র এলাকায় চরম উত্তেজনা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অতিরিক্ত পুলিস বাহিনী (Police Force) মোতায়েন করা হয়েছে।
উত্তেজনার সূত্রপাত কোথায়?
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভরতপুরের ভোণ্ডা (Bhonda Village) গ্রামে একটি স্টোন ক্রাশার প্ল্যান্ট (Stone Crusher) ও মাইনিং লিজ (Mining Lease) নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিরোধ চলছিল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ ছিল, ওই ক্রাশার প্ল্যান্ট চালুর ফলে বেআইনি খনন (Illegal Mining) এবং গোচারণ ভূমি বা চারণভূমির (Grazing Land) উপর জবরদখল চলছে। বিগত প্রায় দুই বছর ধরে ভোণ্ডা এবং পার্শ্ববর্তী রায়পুর গ্রামের বাসিন্দারা এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন ও প্রতিবাদ চালিয়ে আসছিলেন।
রবিবার রাতের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ
রবিবার রাতে যখন ওই স্টোন ক্রাশারটি আবার চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখনই পরিস্থিতি দ্রুত হাতের বাইরে চলে যায়। লাঠি ও পাথর নিয়ে একদল স্থানীয় গ্রামবাসী অতর সিং ভাদানা এবং তাঁর সহযোগীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এই হামলায় প্রাক্তন বিধায়ক এবং তাঁর দেহরক্ষী বা অ্যাসোসিয়েট (Associate) গগন শর্মা গুরুতর জখম হন। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তাঁদের স্থানীয় বৈর (Weir) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে অতর সিং ভাদানাকে জয়পুরের এসএমএস হাসপাতালে (SMS Hospital Jaipur) রেফার করা হয়, সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
বর্তমান পরিস্থিতি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা
ঘটনার আকস্মিকতায় গোটা এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি (Law and Order) নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে গ্রামে অতিরিক্ত পুলিস বাহিনী (Police Personnel) মোতায়েন করা হয়েছে।
মৃত প্রাক্তন বিধায়কের মরদেহ ময়নাতদন্তের (Postmortem) জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। পুলিস প্রশাসন জানিয়েছে যে, উভয় পক্ষের অভিযোগ খতিয়ে দেখে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পুলিসি পদক্ষেপ
ঘটনার পর উভয় পক্ষ থেকেই একে অপরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিস প্রশাসন জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গ্রামে অতিরিক্ত পুলিস বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রাক্তন বিধায়কের মরদেহ ময়নাতদন্তের (Post-mortem) জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। পুলিস এই নৃশংস ঘটনার মূল অভিযুক্তদের ধরতে জোরদার তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। খনি ও জমির দীর্ঘমেয়াদী বিরোধ কী ভাবে এমন প্রাণঘাতী রূপ নিল,তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।
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