/Viral Video: চলন্ত ট্রেনে চরম আতঙ্ক! দুরন্ত এক্সপ্রেসে পাথর বৃষ্টি, চুরমার থার্ড এসি-র কাচ, আহত ৪ যাত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শান্তিপূর্ণ সফর পরিণত হল দুঃস্বপ্নে! চলন্ত ট্রেনে চরম আতঙ্ক। মুম্বইগামী দুরন্ত এক্সপ্রেসে দুষ্কৃতী হামলা। পাথর বৃষ্টি। পাথরের আঘাতে চুরমার থার্ড এসির কাচ। হামলার জেরে আহত হয়েছেন ৪ যাত্রী। মুম্বাইগামী চলন্ত দুরন্ত এক্সপ্রেসে আচমকা পাথর ছুঁড়ে মারার এক ভয়ংকর ঘটনা সামনে এসেছে। পাথরের আঘাতে ট্রেনের একটি থার্ড এসি কামরার জানালার কাচ চুরমার হয়ে যায়। এই ঘটনায় ৪ জন যাত্রী আহত হয়েছেন বলে খবর।
ঘটনার সময় ওই কামরায় শিশু ও পরিবারও উপস্থিত ছিল। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চরম আতঙ্ক ছড়ায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত জনৈক সোশ্যাল মিডিয়া ইনস্টাগ্রামে @aesthetetraveller নামে হ্যান্ডেলে ঘটনার একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেন। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, দ্রুত গতিতে যখন দুরন্ত ছুটছিল, তখন বাইর থেকে ছোড়া একটি ভারী পাথর সশব্দে জানালার কাচে এসে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে কাচটি ফেটে চুরমার হয়ে যায়। জানালার কাচ ভেঙে ভিতরে ছিটকে আসে। তাতেই জখম হন তাঁর চারজন বন্ধু।
পাথরটি সরাসরি কোনও যাত্রীর গায়ে না লেগে জানালার কাচে লাগায় বড় ধরনের প্রাণহানি বা মারাত্মক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে বলে যাত্রীরা স্বস্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু ওই কামরার দুই পাশেই ছোট ছোট শিশু ও তাদের পরিবার ছিল। ফলে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। এই ঘটনায় ট্রেনে যাত্রী নিরাপত্তা নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। প্রশ্ন তোলেন।
রেল সূত্রে খবর, এই ঘটনার পরপরই কড়া পদক্ষেপ করে কর্তৃপক্ষ। ট্রেন থামিয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। পর্যবেক্ষণ করা হয় কামরার ভিতরে ক্ষতির পরিমাণ। তবে এই পাথর ছোড়ার ঘটনাটি ঠিক কোন এলাকায় ঘটেছে, তা নিশ্চিত করে জানা যায়নি। ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করা হয়নি।
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