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Viral Video: চলন্ত ট্রেনে চরম আতঙ্ক! দুরন্ত এক্সপ্রেসে পাথর বৃষ্টি, চুরমার থার্ড এসি-র কাচ, আহত ৪ যাত্রী

Duronto Express Viral Video: দ্রুত গতিতে যখন দুরন্ত ছুটছে, তখনই বাইর থেকে ছোড়া একটি ভারী পাথর সশব্দে জানালার কাচে এসে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে কাচটি ফেটে চুরমার হয়ে যায়। জানালার কাচ ভেঙে ভিতরে ছিটকে আসে। ভয়ংকর!

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 26, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 03:56 PM IST
Viral Video: চলন্ত ট্রেনে চরম আতঙ্ক! দুরন্ত এক্সপ্রেসে পাথর বৃষ্টি, চুরমার থার্ড এসি-র কাচ, আহত ৪ যাত্রী
Image Credit: ছবি সৌজন্যে ইনস্টাগ্রাম

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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