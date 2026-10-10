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একসঙ্গে রাখা যাবে না: ৩ আলাদা আলাদা গোপন ডেরায় তিন নেতাকে জাস্ট তুলে নিল পুলিস-- কে কোথায়? অভিজিৎ কোথায় কেউ জানেনা, অগ্নিগর্ভ রাজধানী

 'ককরোচ জনতা পার্টি' (Cockroach Janta Party - CJP)-র ১০ অক্টোবরের যন্তর মন্তর অভিযান রুখতে চূড়ান্ত রণকৌশল দিল্লি পুলিসের। শনিবার সকালে দিল্লি বিমানবন্দরে বিমানের ভেতর থেকে সিজেপি নেতাদের পাকড়াও করার পর, তাঁদের একসঙ্গে রাখার ঝুঁকি নেয়নি প্রশাসন। আন্দোলন যাতে কোনওভাবেই সংগঠিত রূপ নিতে না পারে, তাই সিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব ও পরিচিত মুখদের রাজধানীর (NCR) তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও দূরবর্তী স্থানে সরিয়ে নিয়ে গেল দিল্লি পুলিস। দিল্লি জুড়ে নজিরবিহীন পুলিশি ধরপাকড় ও প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়। প্রায় ২৭ হাজার পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান নামিয়ে গোটা শহরকে কার্যত এক নিরাপত্তার দুর্গে পরিণত করেছে প্রশাসন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 10, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 01:33 PM IST
একসঙ্গে রাখা যাবে না: ৩ আলাদা আলাদা গোপন ডেরায় তিন নেতাকে জাস্ট তুলে নিল পুলিস-- কে কোথায়? অভিজিৎ কোথায় কেউ জানেনা, অগ্নিগর্ভ রাজধানী

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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