/একসঙ্গে রাখা যাবে না: ৩ আলাদা আলাদা গোপন ডেরায় তিন নেতাকে জাস্ট তুলে নিল পুলিস-- কে কোথায়? অভিজিৎ কোথায় কেউ জানেনা, অগ্নিগর্ভ রাজধানী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ককরোচ জনতা পার্টি' (Cockroach Janta Party - CJP)-র ১০ অক্টোবরের যন্তর মন্তর অভিযান রুখতে চূড়ান্ত রণকৌশল দিল্লি পুলিসের। শনিবার সকালে দিল্লি বিমানবন্দরে বিমানের ভেতর থেকে সিজেপি নেতাদের পাকড়াও করার পর, তাঁদের একসঙ্গে রাখার ঝুঁকি নেয়নি প্রশাসন। আন্দোলন যাতে কোনওভাবেই সংগঠিত রূপ নিতে না পারে, তাই সিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব ও পরিচিত মুখদের রাজধানীর (NCR) তিনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও দূরবর্তী স্থানে সরিয়ে নিয়ে গেল দিল্লি পুলিস। দিল্লি জুড়ে নজিরবিহীন পুলিশি ধরপাকড় ও প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়
ধ্রুব রাঠি, পিনারাই বিজয়ন ও বাম নেতারা আটক
আন্দোলনে যোগ দিতে হরিয়ানার গুরুগ্রামের সেক্টর ৫৬-এর বাড়ি থেকে বেরোনোর আগেই আটক করা হয় জনপ্রিয় ইউটিউবার ধ্রুব রাঠিকে
ইতোমধ্যেই রাজধানী ও লাগোয়া এলাকা জুড়ে অন্তত ১,৫০০ বিক্ষোভকারীকে আটক করে পুলিস হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
কেন এই ভিন্ন তিন ঠিকানায় বদলি?
পুলিস সূত্রে খবর, নেতাদের একই থানা বা ডিটেনশন সেন্টারে রাখলে বাইরে তাঁদের হাজার হাজার সমর্থক ভিড় জমিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে। সেই কারণেই নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমর্থকদের জমায়েত বিচ্ছিন্ন করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে:
দ্বারকায় আশুতোষ রাঙ্কা: বিমান থেকে নামার পর সিজেপি সহ-আহ্বায়ক আশুতোষ রাঙ্কাকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির দ্বারকার একটি গোপন ও সুরক্ষিত পুলিসি হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
দিল্লির অন্য প্রান্তে সৌরভ দাস: আরেক শীর্ষ নেতা সৌরভ দাসকে সেন্ট্রাল বা সাউথ-ওয়েস্ট দিল্লির বদলে শহরের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
গুরুগ্রাম সীমানায় ধ্রুব রাঠি ও অন্যান্যরা: সকালেই হরিয়ানার গুরুগ্রামের বাড়ি থেকে আটক জনপ্রিয় ইউটিউবার ধ্রুব রাঠিকে দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্ত সংলগ্ন কঠোর নিরাপত্তাবলয়ে রাখা হয়েছে।
অভিজিৎ দীপকের অবস্থান গোপন: সিজেপি আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকেকে কোথায় রাখা হয়েছে, তা আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও প্রকাশ করেনি পুলিস। আইনজীবীদের দাবি, তাঁকে দিল্লি সংলগ্ন এক অজ্ঞাত সেফ হাউসে রাখা হয়েছে।
এদিকে আম আদমি পার্টির (AAP) দাবি, তাদের জাতীয় কার্যালয় সিল করে দেওয়ার পাশাপাশি দলের আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাড়ির সামনে বিপুল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে কেজরিওয়াল এক্স (X) হ্যান্ডলে লেখেন, 'বিমানে ঢুকে ‘ককরোচদের’ গ্রেফতার করাই প্রমাণ করে সরকার কতটা ভয়ে রয়েছে। মোদীজি জানেন তিনি ভোট চুরি করে জিতেছেন, আর সেই জালিয়াতি আড়াল করতেই দেশে চরম একনায়কতন্ত্র চালিয়ে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হচ্ছে।'
১,৫০০ জন আটক, শহর জুড়ে খণ্ডযুদ্ধ
শুধুমাত্র শীর্ষ নেতারাই নন, কনট প্লেস, যন্তর মন্তরমুখী রাস্তা এবং দিল্লির বিভিন্ন প্রবেশদ্বার থেকে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রায় ১,৫০০ বিক্ষোভকারীকে প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনে নেওয়া হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের সামলাতে দ্বারকা ছাড়াও ছত্তিশগড় ভবনের সংলগ্ন এলাকা এবং ছত্রশাল স্টেডিয়ামের মতো বড় পরিকাঠামোকে কাজে লাগানো হচ্ছে।
সিজেপির আইনি সেলের প্রধান রত্না সিংহ অভিযোগ তুলেছেন, আইনজীবীদের সঙ্গেও নেতাদের দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না এবং তাঁদের গাড়ি পুলিশ ঘিরে রেখে কার্যত বন্দি করে রেখেছে।
রাজধানী জুড়ে কার্যত অচলাবস্থা
সিজেপির ভোটার তালিকা সংশোধনের (SIR) অনিয়ম নিয়ে এই বিক্ষোভ ঘিরে মেট্রো বন্ধ, ট্রেন বাতিল এবং ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের জোড়া ধাক্কায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চরমে। পুলিশ নেতৃত্বের শরীরী ভাষা স্পষ্ট-- যন্তর মন্তরে কাউকে পৌঁছতেই দেওয়া হবে না। অন্যদিকে বিরোধী শিবির এবং আন্দোলনকারীদের দাবি, এভাবে নেতাদের ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করেও মানুষের ক্ষোভকে স্তব্ধ করা যাবে না।
নির্বাচক তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) এবং ভোটার নিবন্ধনের ফর্ম ৬ সংক্রান্ত নিয়মে কারচুপির অভিযোগ তুলেই সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবি জানিয়েছে সিজেপি। তবে ১০ দিনের বাধ্যতামূলক নোটিশের নিয়ম না মানা ও নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে এই জমায়েতের অনুমতি দেয়নি দিল্লি পুলিস।
প্রতিবাদ আটকাতে রাজধানীর ৪০টিরও বেশি মেট্রো স্টেশনে সাধারণের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। দুপুর ২টো পর্যন্ত বাতিল রাখা হয়েছে ২৫০টিরও বেশি দূরপাল্লার ট্রেন। মধ্য দিল্লিতে যান চলাচল ঘোরানোর পাশাপাশি রাতভর অভিযানে ১,২০০-র বেশি মানুষকে আটক করা হয়েছে। আটক সিজেপি নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বর্তমানে উত্তাল দিল্লির রাজপথ।