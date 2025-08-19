English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Stray dog attack: পথকুকুরের ভয়ংকর আক্রমণ! মুখ-শরীরের নানা জায়গায় কা*মড়, ৪ বছরের শিশু শেষমেশ...

Stray dog attack: ড়ির বাইরে খেলছিল ওই শিশু। ঠিক তখনই তাকে একটি কুকুর আক্রমণ করে। জলাতঙ্কের জেরে আক্রমণাত্মক হওয়ার বদলে ওই শিশুকন্যার পক্ষাঘাত হয়ে যায়। শেষে...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 19, 2025, 07:05 PM IST
Stray dog attack: পথকুকুরের ভয়ংকর আক্রমণ! মুখ-শরীরের নানা জায়গায় কা*মড়, ৪ বছরের শিশু শেষমেশ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের পথকুকুরের আক্রমণে মৃত্যু। কুকুড়ের কামড়ে প্রাণ হারাল ৪ বছরের এক শিশু। ৮ সপ্তাহের মধ্যে দিল্লি ও এনসিআর এলাকা থেকে সমস্ত পথকুকুরকে সরিয়ে ফেলার 'সুপ্রিম' নির্দেশে বিতর্কের মধ্যেই সামনে এল এই ঘটনা। পথকুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছে ৪ বছরের ওই মেয়ে।

মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে। জানা গিয়েছে, দাভানগরে ৪ বছরের ওই শিশুকন্যাকে পথকুকুর নৃশংস আক্রমণ করে। তারপরই সে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়। যমে-মানুষে টানাটানি চলে কদিন। শেষপর্যন্ত জীবনযুদ্ধে হার মানে ওই শিশু। বেঙ্গালুরুর হাসপাতালে প্রাণ হারাস সে। শাস্ত্রী লে আউটের বাসিন্দা খাদিরা বানু নামে ওই শিশুকন্যা ২৭ এপ্রিল তার বাড়ির বাইরে খেলছিল। ঠিক তখনই তাকে একটি কুকুর আক্রমণ করে। তার মুখ ও শরীরের নানা জায়গায় কামড় দেয়। গুরুতর জখম হয় ওই শিশু। অবস্থার অবনতি হওয়ার পর, দাভানগরের ডাক্তাররা তাকে বেঙ্গালুরুর ইন্দিরা গান্ধী ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ (IGICH)-এ রেফার করেন। 

সেখানেই পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে, পথকুকুরের কামড়ে ওই শিশুর জলাতঙ্ক হয়েছে। তবে স্থিতিশীল হওয়ার পর বাড়িতে চিকিৎসার জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্ত অগাস্ট মাসে খাদিরাকে পুনরায় ভর্তি করা হয়। এবার তার অবস্থা মারাত্মক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। জলাতঙ্কের জেরে আক্রমণাত্মক হওয়ার বদলে ওই শিশুকন্যার পক্ষাঘাত হয়ে যায়। শেষে মারা যায় ওই শিশুকন্যা। উল্লেখ্য, এই বছরের জানুয়ারি থেকে অগাস্টের মধ্যে কর্নাটকে প্রায় ৩ লাখ কুকুরের কামড়ের ঘটনা ঘটেছে। ২৬ জন সন্দেহভাজন জলাতঙ্ক রোগে মারা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, কুকুরের কামড়ের ঘটনার প্রেক্ষিতেই ৮ সপ্তাহের মধ্যে দিল্লি ও এনসিআর এলাকা থেকে সমস্ত পথকুকুরকে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ। কিন্তু 'সুপ্রিম' নির্দেশে বিতর্ক দেখা দেয়। ফলে হস্তক্ষেপ করেছেন প্রধান বিচারপতি। আদালতের নির্দেশ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

আরও পড়ুন, Nurse Death: কীভাবে মৃ*ত্যু সিঙ্গুরের নার্সের? হাতে এল ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, জানা গেল প্রকৃত কারণ! স্পষ্ট লেখা...

আরও পড়ুন, Kurseong Death: কার্শিয়ংয়ের হোম স্টে-তে পড়ুয়া মৃত্যুতে ঘনীভূত রহস্য! মৃতের বাবার গুরুতর অভিযোগ, পুলিস জানাল...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Stray dog attackDog Bite4-year-old girl rabiesBENGALURU
পরবর্তী
খবর

India China Trade: কমতে চলেছে সারের দাম, জয়শঙ্করের সঙ্গে চিনা বিদেশমন্ত্রীর বৈঠকে বড় সিদ্ধান্ত...
.

পরবর্তী খবর

Amartya Sen banned in Visva Bharati: নিজভূমে পরবাসে! প্রিয় বিশ্বভারতীতেই এবার ব্রাত্য...