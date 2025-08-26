Stray dog attack: ৫ বছরের শিশুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুর! আঁচড়ে, কা*মড়ে, খু*বলে... যাচ্ছিল বাবার সঙ্গে ঘুরতে, শেষে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 26, 2025, 02:29 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাস্তার কুকুর নিয়ে আতঙ্কের যেন শেষ হচ্ছে না! ফের পথকুকুরের হাতে আক্রান্ত এক ৫ বছরের শিশু (Stray dog attack)। ৫ বছরের শিশুটিকে আঁচড়ে, কামড়ে, খুবলে দেয় রাস্তার কুকুর (Stray dog mauls)। সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত পথকুকুরের নির্বীজকরণের নির্দেশ দেওয়ার পরই ফের রাজধানী দিল্লির বুকে ঘটল এ ঘটনা (Delhi Stray dog incident)। এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। 

দিল্লির শাকরপুরের এক পুলিস কলোনিতে এই কুকুরের আক্রমণের ঘটনাটি ঘটে। বাবার সঙ্গে আত্মীয়দের বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছিল ওই ৫ বছরের শিশুটি। সেইসময়ই তাকে আক্রমণ করে কুকুর। কুকুরটি ছোট ছেলেটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার শরীরে একাধিক জায়গায় কামড়ে খুবলে দেয়। কুকুরের কামড়ে গুরুতর জখম হয়েছে ওই শিশু। শরীরের একাধিক জায়গায় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে।

আঁচড়ে, কামড়ে, খুবলে খেল কুকুর...
শিশুটির চিৎকারে কলোনির বাসিন্দা এক পুলিস ইমসপেকটর ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তিনি-ই আক্রমণকারী ওই কুকুরের হাত থেকে ওই শিশুকে উদ্ধার করেন। এরপরই গুরুতর জখম ওই শিশুটিকে জরুরি চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, "কুকুরের আক্রমণে ওই শিশুর শরীরে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে। তবে এখন তার অবস্থা এখন স্থিতিশীল।"

সুপ্রিম নির্দেশ...
প্রসঙ্গত, বার বার রাস্তার কুকুরের আক্রমণে জখম হওয়ার ঘটনা ঘটায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বেঞ্চ প্রথমে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে দিল্লি ও এনসিআর এলাকা থেকে সমস্ত কুকুর সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়। নির্দেশ দেয়, সব রাস্তার কুকুর ধরে নিয়ে গিয়ে ডগ শেল্টারে রাখার। কিন্তু আদালতের সেই নির্দেশে বিতর্ক দেখা দিতেই হস্তক্ষেপ করেন প্রধান বিচারপতি। নির্দেশ দেন, নির্বীজকরণ ও জীবাণুমুক্তকরণের পরে ছেড়ে দেওয়ার।

Tags:
Stray dog attackdelhiSupreme Court
