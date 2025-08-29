English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Stray dog killed and consumed body parts: বন্ধ ঘরের ভিতর একাকী ৮০-র বৃদ্ধকে মে*রে হাত-পা খে*য়ে নিল কুকুরে!

Stray dog killed and consumed body parts: দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই, হাড়হিম ভয়াবহ দৃশ্য। ঘরে পড়ে বৃদ্ধের নিথর দেহ। পাশে বসে মৃতদেহ খুবলে খাচ্ছে কুকুর। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 29, 2025, 06:37 PM IST
Stray dog killed and consumed body parts: বন্ধ ঘরের ভিতর একাকী ৮০-র বৃদ্ধকে মে*রে হাত-পা খে*য়ে নিল কুকুরে!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাতের অর্ধেক নেই। নেই পায়েরও অর্ধেক। খেয়ে নিয়েছে কুকুরে! বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হল কুকুরের আক্রমণে নিহত ৮০ বছরের এক বৃদ্ধের দেহ। যার বেশ খানিকটা দেহাংশ খেয়ে নিয়েছে কুকুর। 

মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে ইন্দোরের সদর বাজার এলাকায়। নিহত ব্যক্তির নাম বিজেন্দ্র সিং। তিনি ইন্দোরের ভিস্তি মহল্লার বাসিন্দা ছিলেন। সিং একা থাকতেন। দুবার বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু দুবারই বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। কোনও সন্তান ছিল না তাঁর। ভাগ্নে, কলেজের অধ্যাপক আমিনেন্দ্র সিং বৈশ-ই তাঁর খোঁজখবর রাখতেন।

২ দিন ধরে মামার কোনও খোঁজ না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তিনি। মামাকে দেখতে বাড়িতে আসেন তিনি। দেখেন ঘর ভিতর থেকে তালাবন্ধ। আর ভিতর থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। এরপর দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে দেখেন, ভয়াবহ দৃশ্য। দেখেন ঘরে পড়ে বৃদ্ধ বিজেন্দ্র সিংয়ের নিথর দেহ। আর পাশে বসেই মৃতদেহ খুবলে খাচ্ছে কুকুরে। হাত ও পায়ের বেশ খানিকটা খেয়েও ফেলেছে।  

খবর দেওয়া হয় পুলিসে। পুলিস এসে তারপর দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বাড়ির ভিতর কুকুর ঢুকে এভাবে বৃদ্ধকে মেরে দেহাংশ খেয়ে নেওয়ার ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

আরও পড়ুন, Kalyani-Barrackpore Expressway Incident: স্বামীকে আটকে রেখে ৮ জন মিলে স্ত্রীকে গণধ*র্ষ*ণ কল্যাণী-ব্যারাকপুর এক্সপ্রেসওয়ের নীচে! একজন বেকসুর খালাস আর বাকিদের...

আরও পড়ুন, Dowry harassment: 'গায়ের রং কালো, আমার ছেলের পাশে মানায় না!' বাড়িতেই মিলল এক সন্তানের মা গর্ভবতী তরুণী ইঞ্জিনিয়ারের দে*হ...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
stray dogstray dog killed and consumed body partsIndore
পরবর্তী
খবর

Congress VS BJP: রাহুল গান্ধীর যদি সামান্য লজ্জাও থাকে, তা হলে অবিলম্বে মোদীজির কাছে ক্ষমা চান: অমিত শাহ... যুযুধান কং-বিজেপি
.

পরবর্তী খবর

Supreme Court On SSC: ‘হুঁশিয়ারি’ SSC-কে! ৭ দিনে যোগ্য-অযোগ্য তালিকা প্রকাশের নির্দেশ কমিশনক...