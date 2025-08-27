Street dog carrying newborn head: হাসপাতালে মুখে করে নবজাতকের মা*থা নিয়ে যাচ্ছে কুকুর! হাড়হিম দৃশ্য...

Street dog carrying newborn head: হাসপাতালে মুখে করে নবজাতকের মা*থা নিয়ে যাচ্ছে কুকুর! হাড়হিম দৃশ্য...
Street dog carrying newborn head: হাসপাতাল চত্বরে দেখা যায় রাস্তার কুকুরটিকে নবজাতকের মাথা মুখে করে নিয়ে যেতে। দেহাবশেষ পরীক্ষার জন্য ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুখে করে নবজাতকের মাথা নিয়ে যাচ্ছে কুকুর! হাসপাতাল চত্বরে নবজাতকের মাথা মুখে করে হেঁটে যাচ্ছে একটি রাস্তার কুকুর। পাঞ্জাবের একটি হাসপাতালের এই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠছে সবাই। এই ঘটনায় শুরু হয়েছে তদন্ত।
পাঞ্জাবের পাতিয়ালার সরকারি রাজিন্দ্র হাসপাতাল চত্বরে দেখা যায় রাস্তার কুকুরটিকে নবজাতকের মাথা মুখে করে নিয়ে যেতে। হাসপাতালের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাছে এই দৃশ্য দেখা দেয়। এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পাঞ্জাবের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার বলবীর সিং এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। ওদিকে দেহাবশেষ পরীক্ষার জন্য ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে।
এই ঘটনায় রাজিন্দ্র হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাক্তাপ বিশাল চোপড়া দাবি করেছেন, ওই নবজাতক হাসপাতালের নয়। সদ্য জন্ম নেওয়া সমস্ত শিশু ওয়ার্ডেই রয়েছে। কোনও নবজাতক হাসপাতালের বাইরে ছিল না। পাশাপাশি, এই ঘটনার আগে হওয়া তিনটি শিশু মৃত্যুর ঘটনায় যথাযথ কাগজপত্র সহ দেহ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। কেউ বাইরে থেকে শিশুর দেহাবশেষ ফেলে দিয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।
পুলিস জানিয়েছে, কুকুরের মুখে নবজাতকের কাটা মাথা দেখার পর হাসপাতাল তাদের জানায়। পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকাটি ঘিরে ফেলে। প্রমাণ সংগ্রহ করে। ঊর্ধ্বতন এক পুলিস কর্তা জানিয়েছেন, মামলা দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, হাসপাতাল থেকে কোনও জীবিত বা মৃত শিশু নিখোঁজ হয়েছে কিনা।
