Humayun Tomb complex structure collapse: ধসে পড়ল হুমায়ুন সমাধির... স্বাধীনতা দিবসেই দিল্লিতে ভয়াবহ ঘটনা, প্রাণ হারালেন বহু...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 15, 2025, 07:03 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বাধীনতা দিবসের দিনই রাজধানী দিল্লিতে ভয়াবহ ঘটনা। প্রাণ হারালেন ৫ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা। এদিন আচমকাই দিল্লিতে হুমায়ুনের সমাধি এলাকায় দেওয়াল ধসে পড়ে। তাতে প্রাণ হারান ৫ জন। আটকে পড়েন বহু জন।

বিকেল ৪টে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ধসে পড়ে দিল্লির  নিজামুদ্দিন এলাকায় হুমায়ুন সমাধি কমপ্লেক্সের ভিতরের দেওয়ালের একাংশ। প্রাণ হারান ৫ জন। সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় দমকলকে। ঘটনাস্থলে আসে পুলিস ও দমকল কর্মীরা। এখনও পর্যন্ত ১১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ৭ জন এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে আছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আহতদের উদ্ধারের পর চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হুমায়ুনের সমাধি কমপ্লেক্সটি ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তৈরি হয়। এটি ইউনেস্কো স্বীকৃত ইতিহাস বিজড়িত বিশ্বের একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান ও দিল্লির অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র। সারা বছর ধরে এখানে প্রচুর সংখ্যক দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে থাকে।

