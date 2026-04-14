Student Deaths: রেজাল্ট বেরোতেই রাজ্য জুড়ে মৃত্যুছায়া; পরপর আত্মহত্যা শিক্ষার্থীদের-- কেউ গলায় ফাঁস, কেউ বহুতল থেকে ঝাঁপ

Results Trigger Wave of Student Suicides: তেলঙ্গানা স্টেট বোর্ড অফ ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশন (TSBIE) বুধবার ইন্টারমিডিয়েটের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার ফল ঘোষণা করেছে। কিন্তু এর পরই সেখানে মর্মান্তিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মর্মান্তিক ঘটনা সেখানে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 14, 2026, 03:19 PM IST
কেন পড়ুয়ারা এত অল্পেই উতলা হয়ে পড়ছেন? ভয়ংকর চিন্তিত শিক্ষকেরাও।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তেলঙ্গানা (Telangana) স্টেট বোর্ড অফ ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশন (TSBIE) বুধবার ইন্টারমিডিয়েটের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার ফল ঘোষণা করেছে। কিন্তু এর পরই সেখানে মর্মান্তিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যোই রাজ্যে আত্মহত্যার স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে যেন! এখনও পর্যন্ত ৭ জন শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার খবর পাওয়া গিয়েছে।

হায়দরাবাদে

হায়দরাবাদ শহরের মেহদীপত্তনম এলাকায় এক ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী নিজের ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। জানা গিয়েছে, সে সবকটি বিষয়ে পাস করতে পারেনি। একই দিনে খৈরাতাবাদ এলাকায় ইন্টারমিডিয়েট দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী পরীক্ষায় ফেল করার কারণে বহুতল ভবন থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারায়।

নিজামাবাদে

নিজামাবাদ জেলার দুই শিক্ষার্থীও তাদের পরীক্ষার ফলাফল দেখে হতাশ হয়ে নিজেদের জন্য চরম পথ বেছে নিয়েছে।

ওয়ারাঙ্গল ও অন্যান্য জেলায়

মহাবুবাবাদ এবং ওয়ারাঙ্গল জেলা থেকেও একই ধরনের আত্মহত্যার খবর পাওয়া গিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে পুলিসসূত্রে জানানো হয়েছে।

তবে কেউই হাত গুটিয়ে বসে নেই। শিক্ষার্থীদের এই চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ রুখতে এবং তাদের মনোবল জোগাতে তেলঙ্গানা সরকার এবং শিক্ষা বোর্ড বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা 

তেলঙ্গানা সরকার শিক্ষার্থীদের জন্য ২৪ ঘণ্টা হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে। কোনো শিক্ষার্থী যদি মানসিক চাপ বা হতাশায় ভোগে, তবে তাদের 'টেলি-মানস' (Tele-MANAS) হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪১৬-তে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অভিভাবকদের প্রতি পরামর্শ

সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তারা অভিভাবকদের অনুরোধ করেছেন, তাঁরা যেন তাঁদের সন্তানদের উপর প্রত্যাশার জন্য বা মনোমতো রেজাল্টের জন্য অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করেন। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া মানেই জীবন শেষ হয়ে গেল, এমন নয়। বরং এটি একটি সাময়িক বাধা মাত্র। এই বার্তাটি সর্বত্র শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সর্বত্র সতর্কবার্তা

সর্বত্র থাকছে এই সতর্কবার্তা: আত্মহত্যা কোনো সমস্যার সমাধান নয়। আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ যদি মানসিক সংকটে থাকেন, তবে অনুগ্রহ করে নিকটস্থ বিশেষজ্ঞ বা সরকারি হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। আপনার জীবন মূল্যবান।

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 

iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১

কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

